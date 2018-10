El video se hizo viral en Facebook y se atribuyó su creación a una campaña feminista, pero toda la escena podría haber sido armada

Durante el último tramo del pasado mes de septiembre se hizo viral un video registrado en Rusia, en el que se veía a una joven echando lo que parecía ser agua mezclada con lejía a varios hombres en un tren para combatir el 'manspreading'. El material fue ampliamente replicado en YouTube y Facebook, pero han aparecido indicios que señalan que sería falso.

Según indica The Verge, el clip fue inicialmente compartido en Facebook por la página “In the Now” y la supuesta activista feminista que lo protagoniza sería Anna Dovgalyuk, estudiante de 20 años. The Verge cita al portal ruso Bumaga, que señala uno de los hombres que aparece en el material confesó que él y las otras personas del video eran actores pagados.

“Ellos echaron agua sobre nosotros”, escribió el hombre en una publicación de Facebook, según dicha información. “Esa sensación cuando vas a la grabación con dos pantalones de repuesto y regresas con una paga”, añadió el supuesto actor”.

El perfil desde donde se hizo esta publicación ha sido eliminado de Facebook, pero el mensaje parecía sugerir que el video fue grabado por My Duck Vision, un estudio especializado en videos virales que tendría lazos con el gobierno de Rusia. Al ser consultado sobre su relación con el viral del tren, My Duck Vision negó haber participado en la creación de este.

En lo que respecta a Anna Dovgalyuk, la chica que aparece como una feminista molesta, es conocida también por los videos virales y de bromas. Muchos la recuerdan por un clip que aparentemente buscaba crear conciencia sobre el ‘upskirting’, la reprobable práctica de los hombres que graban o toman fotos de la ropa interior de las mujeres sin su permiso.

Sin embargo, lo más llamativo es que hay quienes indican que el material sería propaganda anti feminista. EU versus Disinformation, otro de los medios citados por The Verge, indica que In the Now es propiedad del gobierno ruso, que en más de una ocasión ha dejado entrever la poca estima que tiene hacia los movimientos feministas.

EU versus Disinformation sostiene que la intención del material sería avivar los sentimientos anti feministas, algo que consiguió el video. Pese a que el material ha sido retirado de numerosos canales de YouTube y páginas de Facebook, sigue circulando en Internet, debido a que tiene numerosas réplicas.

El video sigue presente en la cuenta de Facebook de In the Now, donde suma 6,6 millones de reproducciones y 29.000 reacciones.