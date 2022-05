Aprobar los cursos, para algunos, puede resultar difícil. Cuando ya estás al borde de reprobarlo, los alumnos recurren a cualquier técnica para convencer a los profesores y recibir una nueva oportunidad. Pero existen algunos otros que inventan situaciones jaladas de los pelos, llegando estas a hacerse viral en redes sociales.

Joshuan J. Barboza es un profesor de Perú que quedó sin palabras luego de conocer el ‘ingenio’ de una de sus alumnas para lograr ser aprobada. Este hecho lo compartió a través de su cuenta de Twitter, donde se volvió viral. La estudiante intentó ‘sobornar’ a su profesor, pero acabó siendo evidenciada.

En el tuit viral el docente explica que su estudiante se hizo pasar por influencer, diciéndole al profesor que, si la llegaba a aprobar, haría que sus investigaciones se vuelven muy populares en redes sociales. La adolescente quería aprovecharse a toda costa de una situación para obtener beneficio propio.

El docente asegura que la estudiante no asiste seguido a clase y no presenta sus trabajos. Todo eso lleva a que la reprobará al finalizar el semestre.| Foto: Pexels/Referencial

Así fue expuesta la estudiante

“Tengo una alumna influencer en mi clase. No presenta tareas, y casi no entra a mi clase. Pero me pide que no la desapruebe y que puede hacer que mis investigaciones se hagan conocidas en sus redes...no es broma”, contó Joshuan en su publicación de Twitter.

Tengo una alumna “influencer” en mi clase. No presenta tareas, y casi no entra a mi clase.

Pero me pide que no la desapruebe y que puede hacer que mis investigaciones se hagan conocidas en sus redes…no es broma — Joshuan J. Barboza. MSc. (@joshuanbarbozam) May 27, 2022

La publicación se volvió tan popular en la mencionada red social que sus seguidores y otros usuarios le consultaron al profesor que haría. El docente no aceptará sobornos: “Mis razones son estrictamente académicas. No cumple con la entrega de trabajos, tiene el porcentaje. suficiente de inasistencia para no aprobar”, indicó.

Además, Joshuan J. Barboza contó que tuvo problemas con otros estudiantes. “Ya me han denunciado dos alumnas por haberlas suspendido. Su razón: el profesor nos tiene odio y por eso nos suspendió”.