Una pizzería de los Estados Unidos ha causado tremenda controversia en Twitter cuando se hizo viral un polémico anuncio donde aperturan la búsqueda de nuevos colaboradores, esto no tendría nada de malo, salvo porque el anuncio es tajante al asegurar que lo que buscan es gente “no estúpida”, lo que provocó la reacción de miles en Internet quienes no han dudado en criticarlos cuando el caso se hizo viral.

Santino’s Pizzeria se encuentra en Columbus, Ohio, y publicó una pancarta, la misma que, con letras mayúsculas, decía lo siguiente: “ahora contratando: personas no estúpidas”, esto por motivo que hace unos meses el restaurante sufrió un incendio provocado por colaboradores poco confiables.

Esto no habría pasado a mayores hasta que un cliente notó el cartel, le tomó una foto que luego publicó en Twitter, y con ello la furia de muchos usuarios de esta red social. Por ello, cuando la polémica quedó servida, WSYX habló con Jayden Dunigan (miembro de la familia propietaria), quien aseguró que se trataba de una broma.

Mira aquí la foto viral

La pizzería puso un enorme cartel con su polémico mensaje para contratar nuevo personal. (Foto: @StephanieWSYX6/Twitter)

Quieren trabajadores con ética del trabajo

Dunigan aseguró que puede ser un verdadero “dolor de cabeza” gastar tiempo y dinero en la capacitación de un nuevo empleado para que, a la hora de la hora, no se presente a trabajar: “muchas de las personas que hemos contratado, simplemente, no quieren trabajar, no hay una ética del trabajo detrás de ellos, así que ese es el significado detrás del ‘no estúpido’”.

Esto no gustó a la mayoría; de ese modo, mientras unos mostraron su descontento en los comentarios, otros fueron mucho más allá, como aquél sujeto que llamó para hacer un pedido de más de 100 dólares, pero luego canceló: “fueron unas 10 pizzas. Hicimos el pedido, volvió a llamar, habló con uno de nuestros empleados y le dijo que nuestra pizza apesta y cancelará la orden”, explicó Dunigan.

“Si esa es la primera impresión que elige dar como propietario de un negocio, no se queje cuando sus empleados se vayan”, “las prácticas de contratación honestas siempre son las mejores”, son algunos de los comentarios divididos en la publicación de Twitter.