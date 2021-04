Se dice que, luego de los perros, los gatos son los reyes indiscutidos de las redes sociales. Basta con navegar unos cuantos minutos por Facebook, Instagram o Tik Tok para toparse con videos protagonizados por estos traviesos peludos que, en ocasiones, logran hacerse con miles de fans. Y si se trata de un ejemplar único, el éxito está prácticamente asegurado.

Apricot es un gato recién nacido que fue descubierto, junto a su hermano, por una familia que se había mudado recientemente a su nueva casa y estaban haciendo algunas obras. Entonces, decidieron llevarlo a Nashville Cat Rescue, un refugio para animales rescatados de Tennessee, Estados Unidos, en donde vive junto a dos gatas madre que hacen de madres adoptivas y que recibieron a los mininos como si fueran sus hijos.

Su característica más distintiva es, sin dudas, el pelaje de dos colores en su rostro, dándole la apariencia de dos gatitos diferentes fusionados. “Un gato quimera es exactamente lo que parece: 2 gatos que se mezclaron en 1”, explicó la voluntaria Kiki al publicar una galería de fotos del pequeño Apricot en redes sociales. “Tiene 2 tipos de ADN debido a que los embriones se fusionan”.

Kiki también explicó que las quimeras “tienen ojos que no coinciden, lo que se llama heterocromía”. “Es demasiado difícil de decir ahora si se trata de un gato quimera o no, ya que sus ojos no se fijarán en su color adulto hasta que tenga 7 semanas de edad”, explicó. “Una prueba de ADN es realmente la única forma de saber si es una verdadera quimera, pero de todos modos es hermoso. La ciencia es una locura”.

Nashville Cat Rescue alentó a cualquier persona interesada en darle a Apricot un hogar lleno de amor a seguir a Kiki en Instagram y estar atentos a “los anuncios oficiales de adopción en 5-7 semanas”, ya que ella y su hermana “necesitan mucho trabajo de crecimiento”.

