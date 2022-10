En redes sociales como Twitter se ha hecho tendencia la fotografía, ampliada cinco veces, del rostro de una hormiga con una expresión feroz, la cual ha aterrado a miles de internautas, pero también los ha asombrado, pues muestra otra versión, una desconocida sobre los insectos.

Microfotografía

La imagen fue hecha por el fotógrafo lituano Eugenijus Kavaliauskas, la misma que participó en el Concurso de fotomicrografía Nikon Small World, a la cual bautizó con el nombre de “Ant (camponotus)”, y el resultado fue catalogado por muchos como de “terror”, sin embargo, esta no llegó a calificar entre las 20 primeras, pero sí se hizo viral dando la vuelta al mundo.

Cuando declaró a Insider, Kavaliauskas confesó que la denominada “microfotografía” sirve para ver, precisamente, esos aspectos del mundo natural y animal que, por lo general, desconocemos: “Siempre estoy buscando detalles, sombras y rincones invisibles. El objetivo principal de la fotografía es ser un ‘descubridor’. Estoy fascinado por las obras maestras del Creador y la oportunidad de ver los diseños de Dios”.

El aspecto aterrador del rostro de la hormiga ha dado la vuelta al mundo. (Foto: Eugenijus Kavaliauskas/Nikon Sma)

Y es que lo fascinante de la imagen es el rostro furioso de la hormiga, el cual está acompañado de bigotes como si fueran llamas, para muchos esto puede resultar espeluznante, pero el artista lo refuta de inmediato: “No hay horrores en la naturaleza”.

Fotografía del rostro de la hormiga se hace viral

La foto llegó a Twitter de la mano de Rebekah McKendry, profesora de cine de la USC, la cual acompañó con la siguiente leyenda: “¿imagen de una película de terror? No. Esa es la cara muy real de una hormiga. Ahora tienes que pensar en esto toda la noche”.

Las reacciones fueron diversas, mientras unos lo tomaron a la broma, otros quedaron impactados con tamaña revelación, una reacción que, inicialmente, compartió el fotógrafo cuando las vio con el microscopio: “cuando comencé con la microfotografía, también pensé que todos los escarabajos se parecían un poco a los monstruos, pero, ahora me he acostumbrado y me sorprende que haya tantos milagros interesantes, hermosos y desconocidos bajo nuestros pies”, sentenció a Insider.