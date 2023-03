Una joven de Monterrey, México, se hizo viral tras dar a conocer que el call center en el que trabajaba les quitaba las sillas a los empleados que no vendían lo suficiente.

Mediante su cuenta de Facebook, la usuaria Alejandra Evans publicó una imagen en donde se ve que unos trabajadores están sentados en el suelo mientras utilizan su computadora de escritorio.

“Trabajé en un call center donde si no vendías te quitaban las sillas y hasta que vendieras te la regresaban”, escribió la internauta, quien incluso dio a conocer el nombre de la supuesta empresa para la que laboró: Nexo It.

En una segunda foto, se observa que las sillas están amontonadas en una esquina de la oficina, mientras algunos de los trabajadores optan por realizar sus labores de pie.

La publicación se hizo viral y generó miles de reacciones

Frente a esta publicación que se hizo viral con miles de reacciones, los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios dejaron su opinión sobre la situación, revelando todo lo que tuvieron que vivir en empresas dedicadas a prestar este tipo de servicios.

“Creo que me tocó una buena líder cuando estuve ahí. No me explotaron tanto como eso”; “Yo tengo fotos de unos compañeros con peluca y un letrero que decía ‘llevo cero ventas’. Lo bueno de mí era que siempre vendía”; “¿Y por qué ustedes lo permitían?”; “Yo trabajé en uno, pero nunca fueron (así) con nosotros”, escribieron las personas.

