El reconocido chef mexicano Edgar Núñez exhibió y criticó duramente a una influencer que pidió comer gratis en uno de sus restaurantes a cambio de publicidad. “Gorrones internacionales”, escribió el cocinero, cuyas palabras generaron opiniones divididas en redes sociales.

“Estaré en México a final de mes con mi novio, y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas en un highlight, a cambio de una comida para los dos. Para mí sería todo un honor poder trabajar con ustedes!”, escribió la influencer colombiana, de nombre Manuela Gutiérrez, al chef mediante un mensaje de Instagram.

En respuesta, Núñez publicó una captura del chat, en donde se puede ver que respondió riéndose. Fue mediante su cuenta de Twitter que difundió la imagen. “No sabía que tragar gratis era trabajar”, agregó.

Jajajaja no sabía que tragar gratis era trabajar 🙌🏻😂😂😂 — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

Luego de que su publicación se volviera viral con más de 5 mil ‘me gusta’ y 800 retuits, se generó un acalorado debate entre los usuarios de la mencionada red social. Mientras que algunos expresaron su apoyo al chef, otros defendieron a la influencer asegurando que no era necesario ser tan drástico con ella.

Posteriormente, Núñez publicó una reflexión sobre el tema: “Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mi solo me interesa ser el influencer de mis hijas”, escribió.

La respuesta de la influencer Manuela Gutiérrez

Luego de que el caso se volviera tendencia, la usuaria Manuela Gutiérrez utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse. Además de asegurar que el cocinero la tiene bloqueada, la joven aclaró que no es una influencer, sino una creadora de contenido. Asimismo, apuntó que su mensaje fue para el restaurante y no para las redes del chef.

“Yo sé que muchos no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores nos pagan por hacer esto. Cuando nos escriben para ofrecernos sus servicios, nos pagan, y muchas otras veces es normal que uno les escriba”, explicó.

Luego, dijo que no se trata de una obligación de las marcas o personalidades decir que sí o darles el servicio a través de canjes. Por ello, pidió disculpas a Edgar Núñez si en algún momento le faltó al respeto.

“Estamos en un mundo donde no todos tenemos que estar de acuerdo. Tienen su derecho a decirme lo que quieran. Yo pienso que no actué mal, estaba haciendo una propuesta y si él lo tomó a mal, no era mi intención”, agregó.

Cabe agregar que Manuela Gutiérrez tiene poco más de 67 mil seguidores en sus redes sociales. De acuerdo con su perfil, una de sus pasiones es viajar por el mundo y conocer restaurantes de todo tipo.

Quién es Edgar Núñez

Edgar Núñez es dueño de dos restaurantes de gran relevancia en México: Sud777 y Comedor Jacinta, este último galardonado como uno de los mejores restaurantes por el Latin America’s 50 Best.

Desde muy temprana edad demostró grandes dotes dentro de la cocina, y al convertirse en chef también se volvió el precursor de lo que llamó la cocina vegetal mexicana, donde usa estos ingredientes como eje principal de sus platillos.

Actualmente el chef es miembro de la ACADEMIE CULINAIRE DE FRANCE y del Colectivo Mexicano de Cocina AC, de acuerdo con la biografía publicada en su página oficial.

Síguenos en nuestras redes sociales: