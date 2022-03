La usuaria @medicenportu encendió la polémica en redes sociales tras contar la desagradable situación que atravesó cuando el joven, con quien salió, le envío un peculiar mensaje luego de salir. El tuit de la mujer se convirtió viral y miles de personas se animaron a comentar sobre el insólito caso en las plataformas digitales.

Salir con personas que poco o nada conoces puede ocasionar varios ‘dolores de cabeza’. Así le pasó a la muchacha llamada “Andrea” (@medicenportu). Según contó, ella tuvo cita, pero nunca imaginó que el hombre le pediría pagar la gasolina.

“Hola, para qué me para que por favor me pagues la gasolina que está muy cara”, escribió supuestamente el muchacho en la conversación. Ante esto, la mujer precisó que no saldría más con él por dicho motivo. En poco tiempo, el tuit de Andrea se volvió tendencia y sumó bastantes interacciones.

Hoy salí con este chico y de la nada me llega este mensaje, definitivamente, no salgan con pelabolas :s. pic.twitter.com/i6t59738Qs — Andrea 🦥 (@medicenportu) March 21, 2022

La contundente respuesta del joven

Después, la polémica aumentó por la aparición del sujeto en Twitter. Mediante su cuenta (@Nossofabio), el chico mostró el mensaje que ella le había mandado. “Gracias por lo de hoy, pero me parece un poco chimbo que me hayas llevado ese lugar barato. Lo siento, pero no puedo estar con alguien que no invierta en mi”, indicó al parecer la fémina.

En ese sentido, @Nossofabio señaló que “hoy salí con esta chama y mi sorpresa al llegar a casa y leer esto. De malagradecidos está lleno el mundo”.

Hoy salí con esta chama y mi sorpresa al llegar a casa y leer esto... De malagradecidos está lleno el mundo pic.twitter.com/dVY6z0i4Fn — Иoƨƨo🇺🇦🕊️ (@Nossofabio) March 21, 2022

Debate en redes sociales

De inmediato, los cibernautas tomaron distintas posturas. Algunos aseguraron que Andrea tenía la razón, mientras que otros precisaron que ambos estaban equivocados. “En qué mundo viven que creen que salen con alguien y las mujeres debemos pagar. Tú invitaste, mijo. Ahora, si quieres que seamos amigos, yo pago lo mío”, comentó una internauta.