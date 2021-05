Ante el aumento de casos de covid-19 en Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció que las restricciones aplicadas desde hace dos semanas han sido extendidas por lo menos hasta el 21 de mayo. En consecuencia, actividades como la práctica de deportes en lugares cerrados han sido suspendidas.

Pablo Speroni, quien es vocero de la Unión de Gimnasios Argentinos (UGA) y dueño de tres gimnasios, expresó su descontento con un cartel que fue colocado en la entrada de uno de sus locales. En el mensaje, advierte que si no le permiten seguir trabajando, dejará de pagar impuestos.

“Cerrá todo, pero todo. Cerrá el local que le da de comer a mi familia y a las de mis empleados, pero también cerrame AFIP, ARBA, etc. Cerrame lo que me da de comer y cerrame todo lo que me cobrás: no te pago más la luz, el teléfono, el alquiler, ni autónomos, ni cargas sociales, ni IVA, ni Ganancias, ni Bienes Personales, ni patente, ni impuesto municipal, ni seguro, ni ningún otro impuesto que se te cante cobrarme ¡No te pago nada, y ahí estamos a mano!”, dice el cartel que no tardó en volverse viral tras ser difundido en las redes sociales.

Cartel de la UNION DE GIMNASIOS ARGENTINOS.... que opinas??para mi...genial (y) pic.twitter.com/omLD6pkblo — RACHEL WARR (@rachelwarrior64) April 30, 2021

Su mensaje ha recibido apoyo de parte de los empresarios del sector que se ven obligados a cerrar sus locales nuevamente por decisión de las autoridades.

“Yo vi esa frase en internet, cuando recién empezaba, en uno de los tanto grupos que tenemos con la gente de gimnasios. Yo propuse viralizarlo, pero me dijeron que no, que era muy largo. Yo soy medio caprichoso, desde el año 86 que tengo varios gimnasios, y armé el cartel”, dijo Speroni según declaraciones recogidas por Infobae.

La Cámara de Gimnasios de la Argentina (CGA) emitió un comunicado en su cuenta de Facebook en el que detallaron que mantuvieron una reunión con funcionarios públicos para solicitar la reapertura del sector en la Ciudad de Buenos Aires y acerca de la idea de recibir ayuda financiera para el sector.

