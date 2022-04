Las ‘peleas’ virtuales entre comensales y dueños de restaurantes continúan llamando la atención de muchos cibernautas en las redes sociales. Desde España, una cuenta de Twitter compartió la ingeniosa respuesta viral que escribió el encargado de un local ante una reseña negativa subida a Internet.

Cuando una persona estaba buscando en Google un establecimiento para Semana Santa, se encontró con un peculiar comentario negativo sobre un negocio de hostelería, indica la página Finofilipino. De acuerdo a la crítica de la cliente insatisfecha, el lugar era “decepcionante en todos los aspectos. Hoy teníamos reserva a las 15:00 y nos han sentado a las 16:00 y porque nosotros nos hemos enfado”.

En ese sentido, la comensal consideró una “mala gestión del restaurante, comida regular y el dueño un impresentable, cobrando una ronda que supuestamente era gratis. Nos ha subido el precio de la carta cobrando de más una botella de vino. No volveré”.

Clienta escribe una reseña negativa de Google de un restaurante de comida. (Captura: @FinoFilipino)

Respuesta del dueño

Sin embargo, esta persona no pensó que recibiría un contundente mensaje del propietario, “Te levantas una buena mañana, y vas al médico. Te sientas pacientemente a esperar tu turno, y los pacientes van pasando a consulta de uno en uno. Sales del médico y te acercas a la oficina de Correos a recoger un paquete. Coges tu número en la maquinita y esperas pacientemente a que te llegue el turno. La chica de la oficina los atiende por orden, de uno en uno. Luego te pasas por la carnicería a hacer unas compras, pides la vez y haces cola sin rechistar y resignándote a esperar quince minutos a que te atiendan, pues el carnicero no puede atender a más de una persona al mismo tiempo. Después al supermercado, y lo mismo. De uno en uno. En el Ayuntamiento. En la papelería. En la taquilla del cine. Llamas a atención al cliente de tu compañía telefónica y resulta que no pueden atender más de una llamada al mismo tiempo”, señaló el encargado del negocio en la primera parte de su extensa respuesta.

Luego de esta ‘introducción’, el dueño precisó que “luego te toca acudir a tu puesto de trabajo. Aquí la cosa cambia. Da igual que lleguen ocho, veinte, un autobús del inserso (sic) o las legiones del ejército imperial de Marco Ulpio Trajano. Debes apañártelas para servirlos a todos al mismo tiempo. Porque cuando un ser humano posa sus nalgas en la silla de un bar, cada microsegundo que pasa sin tener una bebida en la mano le va hirviendo más la sangre y colmando su paciencia”.

Dueño responde a reseña negativa de Google escrita por cliente. (Captura: @FinoFilipino)

Siguiendo esa línea, el propietario continúo escribiendo. “Porque conocen nuestra naturaleza superior. Porque cuando el resto de los simples mortales solo son capaces de atender a las personas de una en una, nosotros tenemos la capacidad de clonarnos en el espacio-tiempo y estar en varias mesas simultáneamente. Algún día compañeros, usaremos este don virtuoso en nuestro beneficio y doblegaremos a las mentes más débiles. Algún día, el mundo será nuestro”, concluyó el mensaje.

