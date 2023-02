La influencer argentina, Sofi Maure, ha dado que hablar en las redes sociales. Todo a raíz de haber tomado una decisión que reveló en su cuenta de Twitter (@sofiamaure07). Resulta que compró un vestido de novia y se ‘casó’ consigo misma. Pero la historia no tuvo final feliz, ya que se arrepintió un día después.

A la hora de informar lo que había hecho en la mencionada red social, la mujer compartió dos fotos virales de ella misma usando el vestido de novia que había adquirido (una es la central que aparece en esta nota de Mag y la otra podrás apreciarla aquí abajo).

Mira aquí la foto viral número 2

Esta es la segunda imagen que subió la mujer de esta historia usando un vestido de novia. (Foto: @sofiamaure07 / Twitter)

Además, en esa publicación, indicó que se preparó su propia torta de casamiento. Varios usuarios no tardaron en mostrarse sorprendidos por la decisión que tomó. Uno de ellos llegó a pedirle que mostrara el pastel y ella lo hizo sin problemas compartiendo una nueva imagen.

Mira aquí la foto viral número 3

Esta es la torta de casamiento que preparó Sofi Maure. (Foto: @sofiamaure07 / Twitter)

Lamentablemente, el ‘casarse’ consigo misma no le acabó gustando. Y es que un día después del anuncio de su ‘boda’, difundió un nuevo tuit. “Actualización: voy un día casada conmigo y no me aguanto más. Estoy viendo cómo es el tema del divorcio por las dudas”, escribió.

“Divórciate y cásate conmigo, Sofi”, “conseguite un buen abogado”, “te recomiendo hacer separación de bienes”, “hay divorcio express en los primeros 3 meses de casamiento, así que tranqui”, son algunos de los tantos comentarios que hicieron los internautas al saber lo que le pasaba a la mujer.

