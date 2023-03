Sofi Rodríguez es una madre de gemelos que reside en Argentina y que ha dado que hablar en las redes sociales por un singular problema que tiene. Resulta que no puede identificar a sus hijos porque “son iguales”. Ella tuvo que ir a la Policía para que le digan cuál es cuál.

La progenitora contó el drama que vive en Twitter, a través de su cuenta personal (@sofiar388). “Mañana tengo que ir a la Policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál. El premio a la madre del año me gané”, fue el primer tuit que publicó sobre el tema.

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál🤦🏽‍♀️, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Horas más tarde, compartió fotos virales de sus hijos, asegurando que tienen apenas 45 días de vida. Los bebés se llaman Valentín y Lorenzo. Justamente, como en unas instantáneas se aprecia que uno de los pequeños tenía una pulserita azul, una internauta le preguntó a la madre qué pasó con ese accesorio.

Mira aquí la foto viral número 1

En esta imagen se aprecia a Valentín y a Lorenzo. (Foto: @sofiar388 / Twitter)

“Una noche hace como 10 días, nos dimos cuenta que la pulsera ya le quedaba chica, le estaba apretando el pie, así que la cortamos. En las noches nos levantamos todos miles de veces. Al otro día ya no sabíamos cuál era cuál”, respondió Sofi.

Mira aquí la foto viral número 2

Los gemelos que se aprecian en esta imagen tienen 45 días de vida. (Foto: @sofiar388 / Twitter)

A uno de los bebés le pusieron una vacuna dos veces

Con respecto a las huellas digitales, Sofi contó que sí se las sacaron a sus hijos, “pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quién”. La madre también mostró que a uno de sus bebés le pusieron una vacuna dos veces. “Y le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es”, precisó.

Eventualmente, contó que logra diferenciar a sus hijos por la vacuna, “pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas”. La progenitora también explicó que sus hijos “parecen distintos” en las fotos porque salen en diferentes ángulos. Además, indicó que la luz no es la misma para cada uno. Sin embargo, “en persona son iguales”. No cabe duda que la madre está pasando por una situación complicada.

