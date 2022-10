En los Estados Unidos, las dueñas de una panadería se preparan para celebrar a lo grande Halloween, por lo que decidieron elaborar su versión del “Pan Solo” en homenaje a la popular saga de ciencia ficción “Star Wars”, creación que no tardó nada para convertirse en tendencia de redes sociales como Instagram.

En honor a Han Solo

One House Bakery es el local que dirigen Catherine y Hanalee Pervan, quienes decidieron recrear la mítica escena de “Star Wars: Episodio V – El Imperio Contraataca”, donde Han Solo queda congelado en carbonita, pero hecho con masa de pan.

Esta obra de arte fue bautizada como “Pan Solo” y está hecha a escala, es decir, que tiene la formas y medidas naturales de Harrison Ford, actor que interpretó al entrañable personaje de la saga creado por George Lucas.

La imagen de Han Solo fue hecha con mas de pan. (Foto: onehousebakery/Instagram)

Sin embargo, este trabajo no solo fue hecho para Halloween, pues también piensan participar en el concurso de espantapájaros de Main Street del centro de Benicia, el cual será instalado fuera de la tienda una vez pasado el 31 de octubre.

Éxito en redes sociales

La publicación original fue hecha el pasado 9 de octubre desde la cuenta del One House Bakery, mostrando fotos del trabajo final, donde se puede ver la gran destreza de estas maestras panaderas, porque el resultado final tiene un enorme parecido con la escena de la película de ciencia ficción.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar: “¿un trozo de esto y un poco de Java The Hut?”, “ustedes vienen con las ideas más geniales cada año”, “tenemos uno de esos en nuestra tienda en este momento... solo que está hecho de madera y Bondo”, “eso es genial, no puedo esperar para verlo”, “esto me recuerda a un capítulo de ‘Padre de familia’”, “siempre me pregunto cómo superarás el último, pero ¡Santo Cielo! Esto es increíble”.