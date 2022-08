Cada persona tiene una manera distinta de celebrar su cumpleaños. Precisamente, Norah Shaw, una anciana que reside en el Tennyson Wharf Care Home (Reino Unido), optó por festejar su aniversario número 106 en compañía de un stripper. Las fotos de su celebración rápidamente llamaron la atención en las redes sociales.

La propia residencia para personas de la tercera edad se encargó de difundir las mencionadas imágenes en su cuenta de Facebook (Tennyson Wharf Care Home - Barchester Healthcare). En aquella publicación, se recalcó que la mujer pasó un día “fantástico”.

“Nos gustaría dar un enorme agradecimiento a cada persona que envió tarjetas de cumpleaños y regalos de Norah, todos estamos tan conmovidos por la amabilidad que se ha mostrado. Realmente ha sido increíble. ¡Norah estaba impresionada con la generosidad y amabilidad, así que gracias a cada una de las personas por ser tan increíbles! Fue encantador todos ser parte de ver a Norah disfrutarlos todos”, se lee en la descripción de la publicación.

“Como puedes ver, ¡Norah disfrutó completamente de su mayordomo en la sorpresa de aficionado! La increíble cocina proporcionó un maravilloso té por la tarde que Ed, el mayordomo, sirvió a Norah”, indicó después el Tennyson Wharf Care Home.

De acuerdo a La Vanguardia, antes del día de su cumpleaños, Nora bromeó con el personal de la residencia afirmando que quería un “hombre guapo” en su aniversario. La hija de la anciana, Grill, al enterarse de ello, se animó hacer realidad ese deseo. Es así como llegó el stripper.

“Me sorprendió mucho cuando se dio la vuelta, porque no tenía ropa interior. Fue bastante divertido. Tenía que seguir viéndolo, así que le pedí que trajera algunos sándwiches”, indicó la mujer de 106 años en diálogo con la agencia británica PA Real Life, siempre según la citada fuente.

El stripper se llama Eddy Betteridge. Tiene 32 años y labora en la empresa Butlers in the Buff. Él usó un delantal y una pajarita negra. No utilizó ropa interior. “Eddy era alto, tenía ojos bonitos y era muy atractivo. No tenía ningún vello en el pecho, lo que me impresionó. Nunca había visto algo así”, sostuvo la anciana.

Su hija, sobre la celebración, dijo: “Ha sido un cumpleaños de adultos, muy especial. No todos los días cumples esos años”. Las imágenes de Nora muy feliz con el hombre dieron la vuelta al mundo. Ya no solo se encuentran en Facebook. También tienen presencia en otras redes sociales.

