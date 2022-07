En Estados Unidos se ha dado a conocer un hecho sumamente particular, pues ha sido expuesta una lujosa casa que, aunque usted no lo crea, cuenta con dos celdas cuyo uso todavía es un completo misterio, la cual fue expuesta en diversas redes sociales donde no tardó nada para convertirse en tendencia.

La casa “más loca”

La vivienda se encuentra en Celine, Ohio, construida a inicios de la década de 1970 y, desde el exterior, se ve como una residencia bastante común, estando actualmente en venta, por lo que es solo cuestión de tiempo para que tenga un nuevo propietario.

“En toda mi carrera, nunca había visto algo tan loco (…) Hemos sido inundados con solicitudes de presentaciones”, dijo al New York Post un representante de Superior Plus Realtors, Ryan Stackhouse, quien confesó sentirse sumamente impresionado al ver esta que oferta se hizo viral rápidamente en TikTok.

Las celdas fueron puestas en la casa durante 1972. (Foto: Superior Plus Realtors)

Fascinación por un gánster

De acuerdo a Stackhouse, la casa tiene un precio de 275 mil dólares y explican que las celdas proceden de la cárcel del condado de Allen, muy cercana a la vivienda, asegurando que en aquellas estuvo John Dillinger, un afamado gánster de épocas de la “Gran Depresión” (personaje que Johnny Depp dio vida en 2009 en el film “Public Enemies”).

“El propietario original de esta casa era un gran entusiasta de Dillinger, y pudo comprar estas celdas de prisión en las que, supuestamente, estuvo recluido”, destacó Stackhouse, aunque vale mencionar que el mafioso escapó de dicha cárcel en 1933 tras un mes de haber ingresado a prisión (luego sería ultimado por el FBI).

El futuro de las celdas de Celine

Las celdas fueron incluidas en la casa durante 1972, pero los futuros propietarios no pretenden mantenerlas, por lo que tendrán que ser llevadas a otro lugar: “Cada vez que paso por la casa, los dueños meten a sus perros en las celdas de la cárcel porque no quieren que ladren o salten sobre mí”.

Las celdas fueron compradas de la cárcel local. (Foto: Superior Plus Realtors)

El dueño original de la residencia fue catalogado por Stackhouse como un “Hugh Hefner local”, y se cree que mandó a construir la misma como un lugar para fiestas, contando con una bañera de hidromasaje, sauna, piscina cubierta, una sala pub de juegos con cabinas, pinball, máquina de discos, 4 dormitorios, 4 baños adjuntos, 2 cocinas, un garaje para dos autos, una gran sala de dos pisos con balcón interior.

En 2018 fue comprada por una familia que tenía intención de reformarla por dentro y por fuera, pero hoy desean venderla pues desean vivir en un espacio más pequeño.