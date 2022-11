Una joven de México se ha vuelto viral tras compartir detalles sobre la complicada situación que atravesó por su constante consumo de cigarro electrónico.

“Quiero enseñar la mierd* que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar. Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias”, inició contando Nicole mediante su cuenta de Twitter.

Según explicó, esperó dos días para ver si mejoraba, pero, por el contrario, su situación empeoró. “Gracias a Dios llegué a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón”, indicó.

La usuaria también hizo hincapié en que nunca creyó que le pudiera pasar algo así por utilizar un vapeador. De hecho, contó que siempre pensó que esas afecciones solo las podía sufrir alguien adicto a ese tipo de artefactos.

Creo que aquí haré más punch que en Instagram así que les voy a contar por que de verdad quiero enseñar la MIERDA que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar. Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener - pic.twitter.com/3sypGrjckd — Nicole (@NicoleElliot2) November 5, 2022

“Por favor, déjenlo”

Finalmente, Nicole, de 19 años, recomendó no utilizar este tipo de aparatos. Asimismo, pidió investigar más sobre los productos que parecer ser inofensivos y que se consumen a diario.

“¿Qué nos estamos metiendo a los pulmones? Cada vez hay más casos de estos por si lo quieren investigar, y chance nadie me pela, pero al menos los que no me conocen, por favor, déjenlo”, concluyó.

¿Qué es un enfisema subcutáneo?

Según el portal MedlinePlus, un enfisema subcutáneo se produce cuando “el aire penetra dentro de los tejidos bajo la piel”.

“Ocurre generalmente en la piel que cubre el tórax o el cuello, pero también se puede presentar en otras partes del cuerpo”, agrega el medio.