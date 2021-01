Se podría decir que para una familia de Gales, país del Reino Unido, el 2021 empezó de la mejor manera. Luego de 7 años, han podido reencontrarse con su perro, protagonizando una conmovedora escena que no ha tardado en volverse viral en las redes sociales.

MÁS INFORMACIÓN: Un perro murió salvando a su dueño de 10 años de ser atacado por un lobo

El can, llamado Roxy, se escapó de casa en el año 2013. En ese entonces, la familia de Magdalena Kulbczuk inició una intensa búsqueda para dar con su paradero. Por medio de carteles e incluso difusión en medios locales, hicieron lo posible para dar con el animal. El tiempo pasó y lo dieron por desaparecido.

Sin embargo, parece ser que la llegada del 2021 les había preparado una sorpresa. Justo una hora antes del Año Nuevo, una perrita de raza Shin Tzu fue vista por las calles de Buckley y fue llevada a un refugio, donde lograron identificar a su familia.

“Estaba totalmente incrédula. De hecho, le dije que no era posible porque mi perro estaba en el sofá; entonces me di cuenta de que estaba hablando de Roxy”, explicó Magdalena en conversación con The Sun. “Fue una reunión muy bonita. Sentí que me reconoció cuando me vio”.

Más tarde, se supo que, lamentablemente, la perrita padece de un tumor mamario que, dadas las condiciones, la pueden poner en peligro. A partir de ahora, deberá seguir un exhaustivo tratamiento, aunque ahora podrá hacerlo bastante cerca de su familia.