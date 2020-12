El 2020 ha sido un año difícil para todos a causa de la pandemia de coronavirus, especialmente en la época de fiestas navideñas; sin embargo, en medio de la crisis económica que ha golpeado los bolsillos de más de uno, la foto viral del generoso gesto de un casero hacia uno de sus inquilinos restaura un poco la fe en la humanidad.

En una publicación de Reddit, un hombre llamado Chris compartió una instantánea de la tarjeta de Navidad que recibió de parte de la persona a la que le alquila su apartamento en la que le ofrecía un descuento del 50 % en la renta correspondiente al mes de enero. “Saludos y los mejores para el próximo año”, se lee en el encabezado de la misiva.

“Chris, me percaté que el mejor regalo de Santa Claus para ti sería descontarte la mitad de la renta en enero. Así que solo paga 440 dólares al final del mes. Lee”, señala el mensaje de puño y letra escrito por el casero, un regalo que ni la persona que compartió la foto viral esperaba recibir en estas fiestas de amor y paz.

MÁS INFORMACIÓN: El hilarante video con sabor a venganza de unos inquilinos forzados a mudarse de apartamento

“No recibí ningún regalo por Navidad a excepción del de mi casero. Él no tenía ni idea de lo mal que me estaba yendo últimamente”, fueron las palabras que Chris utilizó como titular de su publicación en Reddit , red social en la que acumuló miles de votos a favor y cientos de comentarios de buenos deseos tanto para él como su generoso casero.

“Espero que puedas recibir la ayuda que necesitas. ¡Ha sido un año difícil para muchos!”, “Ha sido muy duro para todos. Me alegra saber que al fin tuviste un respiro de alivio”, “Eso fue asombroso. Cómo me hubiera gustado que me pasar a mí”, fueron algunos de los mensajes que recibió la foto viral .

MÁS INFORMACIÓN: Su inquilina lucha contra el coronavirus y le dijo que por dos meses no le pague la renta