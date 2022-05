Un joven de Brasil decidió ponerse los trajes de baño que su madre, Bianca Caitano, elaboró para darle publicidad a su negocio por medio de sus redes sociales. Rápidamente, el gesto de Thiago Pantaleão se viralizó y generó toda clase de reacciones.

“Siempre vi a mi madre esforzándose por ayudar con los ingresos del hogar. Siempre se ‘mató’ limpiando, pero tenía su lado artesano. A pesar de eso, sus habilidades nunca fueron reconocidas aquí en Paracambi, en el interior de Río de Janeiro”, dijo el hombre, que es cantante, en conversación con el medio local AnaMaria Digital.

Fue entonces cuando Thiago decidió cambiar de estrategia. “Dije: ‘como no hay quien compre y anuncie, lo haré yo mismo, que tengo buena visibilidad’. La gente no espera que un hombre use un bikini para ayudar a su madre”, expresó.

Como resultado, las fotos del joven usando el bikini rosa con flores de colores generaron miles de ‘me gusta’ y comentarios, así como una gran cantidad de pedidos.

“Quería que apreciaran su arte”

“Siempre creí mucho en su trabajo, ella es muy talentosa y siempre hizo todo de una manera tan hermosa que me conmovió. Quería que la gente viera, entendiera y apreciara su arte, pero no esperaba que sucediera de la noche a la mañana. Fue muy bueno”, agregó Thiago.

Lo que tampoco esperaba era que la marca Vogue le iba a hacer una oferta a su madre tras ver las fotos en redes sociales. Fue así como, vestido con el talento de su progenitora, desfiló en un importante evento de moda en su país.

“Solo quiero agradecer a mi madre @biancacaitanorp que perdió el sueño, dejó todo lo que tenía que hacer, para entregar esta obra de arte que están viendo. Hoy soy el niño más orgulloso y feliz del mundo. Ayer mi mami no podía quedarse con su arte porque nadie quería pagar, o cuando pagaban era a muy bajo precio. Ella se mataba limpiando para ayudar con la renta de la casa, hoy trabajó con uno de los más grandes estilistas del país”, escribió Thiago en Instagram.

Sin dudas, una conmovedora historia que se ganó los aplausos de los internautas no solo por ser exitosa, sino también por demostrar la gran relación de complicidad y cariño entre madre e hijo.

