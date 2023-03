Mediante las redes sociales, se volvió viral el caso de un hombre cuya infidelidad habría sido descubierta gracias a una foto enviada por WhatsApp. El hecho se dio a conocer en Twitter y generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

Ha sido la usuaria Karol Pabón (@kypabonn) quien compartió una captura de pantalla de la conversación y la imagen en cuestión.

En el chat, se ve que la mujer le pregunta con quién está en la habitación de hotel en la que se hospeda, a lo que él responde “solo, pero es una habitación de business entonces hay dos camas”.

Al enviarle una foto, se ve que encima de una de las camas hay una cartera de mujer. Ante este detalle, el joven explicó “pero no ella en mi cama, nos encontramos en el avión y pedimos un taxi”.

“¿Y la llevaste a tu habitación?”, preguntó la mujer, a lo que el hombre responde mezclando español con inglés: “Sí, pero nada. She carried her suitcase and now she is back with her friend”. Traducido al español sería “cargó su maleta y ahora está de vuelta con su amiga”.

“Se le olvidó hasta el español”

A ese hombre se le olvidó hasta el español después de esa cagada pic.twitter.com/Nsl4qE4MFV — Karol (@kypabonn) March 14, 2023

“A ese hombre se le olvidó hasta el español después de eso”, señaló la usuaria, cuya publicación se volvió viral con más de 11 millones de reproducciones.

El caso, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios. “Los hombres son muy inútiles para mentir y casi para todo”; “Ya te mienten en otro idioma”; “Uno de hombre es muy hueva”; “La creen a una boba”; “Para engañar a una mujer debes actuar como un agente de la CIA”, escribieron las personas.

Cómo descubrir una infidelidad

Hay varias claves para saber si tu pareja es infiel y te engaña. Según el sitio psicologiaymente.com, estas son algunas de ellas:

Señales visibles: ves que la camisa de tu pareja desprende un fuerte olor a perfume de mujer, tu pareja llega a casa y tiene una mancha de pintalabios en cuello o llega del trabajo con el cabello despeinado. Estas pueden ser señales indicadoras de que algo puede haber pasado.

Cambio de hábitos: Conoces perfectamente a tu pareja porque conviven juntos muchos años. Pero lleva unos meses comportándose de forma extraña y ha adoptado hábitos que antes no tenía.

No sabe que responde o no concuerdan sus historias: No solamente se muestra tenso u oculta conversaciones, sino que cuando le haces una pregunta, como por ejemplo, “¿qué has hecho al salir del trabajo?”, no sabe qué responder.

Se pone a la defensiva: En vez de actuar de manera serena cuando le preguntas algo, sabiendo que no tiene nada que ocultar, resulta que se enfada y al final evita responderte.

Muchas horas de trabajo: Las personas infieles suelen utilizar el trabajo como excusa.

Quiere ir solo a todos lados: Puede que su relación no pase por su mejor momento, pero nunca se había comportado de manera que evitaba tu presencia en muchas situaciones.

Presta excesiva atención a su aspecto físico: Presta mucha atención a su aspecto físico, se viste mejor, usa aftershave todos los días e incluso vuelve al gimnasio pese a tenerlo olvidado.