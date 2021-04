Honduras | Foto viral | Pablo Enrique Ulloa Cáceres era un doctor hondureño que, como cientos de sus colegas, se infectó de COVID-19 tras estar en la primera línea de defensa. Lamentablemente, él no logró ganar la batalla y falleció.

Eso ocurrió hace ya 8 meses.

Como muchos pudieron haber imaginado, su ausencia todavía es muy sentida por su familia. En especial por su hermano, Daniel, quien posee una cuenta en Twitter .

Recientemente, él compartió un mensaje que no tardó en volverse popular. En este no solo recordaba el sacrificio de Pablo, sino que también lanzaba una durísima crítica contra los que todavía no toman conciencia de la pandemia y salen normalmente.

Espero se hayan tomado bonitas fotos en la playa y las guarden. Está fue la última foto en vida que ví de mi hermano médico que murió por cuidar de imbeciles como ud. pic.twitter.com/v9Fe1T4CnC — Daniel Enoch Ulloa (@deulloac) April 3, 2021

“Espero se hayan tomado bonitas fotos en la playa y las guarden. Esta fue la última foto en vida que vi de mi hermano médico, quien murió por cuidar de imbéc... como ustedes”, señala en el tuit.

Rápidamente, varios usuarios se solidarizaron con el hombre y le dieron el pésame. De igual modo, ellos echaron la culpa a las autoridades por no tomar las medidas adecuadas para controlar las multitudes.

