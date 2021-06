Una recién graduada decidió rendirle homenaje a sus padres migrantes tomándose sus fotos de grado en medio de los campos de cultivo donde ellos trabajaron durante varios años para apoyarla con sus estudios. El conmovedor gesto de Jennifer Rocha se ha vuelto viral luego de que las imágenes fueran difundidas mediante las redes sociales.

La joven, de 21 años, culminó sus estudios de Sociología con enfoque en Derecho y Sociedad en la Universidad de San Siego (California, Estados Unidos). Tras ello, estaba convencida de que este logro no era únicamente suyo, sino también de sus padres, una pareja originaria de Michoacán que laboró arduamente para que ella y sus dos hermanas mayores tuviera una educación universitaria.

“Quería volver al campo porque eso es lo que me moldeó como persona y eso es lo que me dio la razón para seguir una educación superior”, dijo la recién graduada en conversación con el programa Today. “La lección de mi padre a las tres de sus hijas fue: ‘Oye, si no sigues una educación superior, aquí es donde terminarás toda tu vida”.

Jennifer cuenta que sus padres, José Juan y Angélica María, han trabajado en el campo desde que eran niños. Para valorar su esfuerzo, llegó con toga y birrete hasta donde trabajan, decidida a rendirles homenaje.

“Si no fuera por cómo me criaron mis padres, no sé quién sería hoy”, expresó la joven. “Mi experiencia como trabajadora de campo me ha motivado a trabajar duro, ya que mis padres nos llevaron a mis hermanas ya mí a los campos para entender lo difícil que es el trabajo”.

Con un título en sociología en su haber, Rocha espera seguir una carrera en la aplicación de la ley, donde su objetivo es aumentar la representación latina.

