Un usuario de Twitter cautivó en redes sociales al compartir una carta romántica de más de 20 años de antigüedad. Lo que Seba no esperaba era que, tras la publicación, iba a recibir una respuesta de la persona menos pensada.

“Buscando unos papeles en casa, encontré una carta de mi primera novia a los 19 años”, escribió el joven oriundo de Argentina. “Seba, amor. El motivo de mi carta es decirte algunas cosas que siento por vos”, se lee en el texto.

Tras subir una fotografía del mensaje, el usuario agregó una emotiva dedicatoria para la que ahora es su ex pareja.

“Anita, donde quiera que estés, te mando un beso grande y, ojalá, seas feliz”, señaló, sin pensar que su publicación llegaría a quien fue su enamorada hace más de 20 años.

Buscando unos papeles en casa encontré una carta de mi primera novia a los 19 años. Anita dónde quieras que estés te mando un beso grande y ojalá seas feliz. pic.twitter.com/Uw3hCNpnfr — Julian Carax 🦊 (@SebaGranate) January 15, 2023

Una respuesta inesperada

Seba contó en conversación con el medio La Nación lo siguiente: “me acordé de que tenía una caja de metal guardada en el placard. La leí toda y me trajo un montón de imágenes a la cabeza de esa época”.

“Fui rememorando todas esas cosas que pasamos juntos, además fue la primera relación de los dos, yo tenía 19 y ella 18. Descubrimos todo juntos, lo que significa estar de novios por primera vez. La recuerdo con mucho cariño”, añadió.

Tras su publicación, una usuaria llamada @ameijardin que asegura conocer a la chica en cuestión comentó: “Una compañera de trabajo contó que un exnovio publicó una carta de cuando eran chicos. Até cabos y ella acaba de confirmarlo. La tengo sentada al lado”.

Más tarde, el mensaje llegó hasta la misma protagonista y su actual pareja. “Pasó algo muy loco. Me llegó un mensaje privado por Twitter y me habló un hincha de Lanús -yo también lo soy- y me contó que es la pareja de Ana, que tienen una nena de 6 años. Me dijo ‘quédate tranquilo que ella está bien’”, indicó Seba.

Tips para escribir una carta de amor

El portal exlibric.com recopiló las cosas que debes tener en cuenta a la hora de escribir una carta romántica:

Elige un lugar inspirador y tranquilo para pensar y escribir

Piensa en la primera vez que lo viste, los momentos que pasaron juntos, el día que más reíste junto a él, qué es lo que más te gusta de él, etc.

Escríbelo a mano para darle un toque diferente al mensaje.

Intenta hacer un inicio inspirador y un final emocional

Revisa y lee todo siempre antes de enviar la carta.