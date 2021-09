Luego de que un inquilino se retirara de una casa, el dueño del inmueble, ubicado en Auburn (Maine, Estados Unidos), se dirigió al lugar para limpiarlo; sin embargo, terminó llevándose el que seguramente fue el susto de su vida: descubrió nada más y nada menos que 19 tarántulas y una serpiente pitón, animales que habían sido abandonados en el piso sin motivo aparente.

De inmediato, el hombre se puso en contacto con Drew Desjardins, un conocido rescatador de la zona y propietario de Mr.Drew and His Animals Too!, grupo que acoge animales rescatados, los rehabilita y los presenta al público en espectáculos educativos.

“Recibí una llamada telefónica de un propietario nervioso que me dijo que había algunos animales abandonados en un apartamento en Auburn. 19 tarántulas (4 muertas), todas son ilegales en Maine, y una pitón que no tenía agua”, explicó el hombre mediante una publicación realizada vía Facebook.

No hay información sobre el inquilino ni el motivo por el que los animales fueron dejados allí, pero ya se encuentran bajo el cuidado del rescatador, quien asegura que “ahora todos están bien”.

“No son tan aterradoras”

En conversación con el medio 13WGME News, Desjardins explicó que las tarántulas encontradas en el sitio no son tan aterradoras, a pesar de ser una especia venenosa: “Las películas las muestran como criaturas indestructibles que simplemente vendrán hacia ti si las pisas, que saltan sobre las personas y las atacan, y corren detrás de ti. Eso no es cierto”.

Asimismo, aseguró que mueren más personas por picaduras de abejas que por picaduras de tarántulas. “Son animales muy tímidos y delicados. Si tomo esta tarántula y la dejo caer al suelo, se romperá como un huevo y morirá”, agregó.

