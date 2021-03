Una mujer de Perth, Australia, quedó horrorizada al encontrar una araña gigante en su ducha. Entonces, cogió su celular, tomó una foto y preguntó en un grupo de Facebook qué es lo que debería hacer con ella.

“Tengo lo que creo que es un hermoso huntsman (araña cangrejo gigante) en mi ducha. Ella está fuera de peligro, ¿pero debo reubicarla? Para su información, se me acelera el corazón al pensar en lo anterior”, escribió Cathy Cox en el grupo Australian spider identification page.

Un usuario respondió: “le sugeriría que se mude a un lugar más acogedor. No puedo imaginar cosas más horribles que ella humedeciéndose, perdiendo el equilibrio y cayendo sobre tu hombro”. Otro dijo: “Parece que es del tamaño de una pelota de baloncesto. Yo no lo tocaría. Han reclamado tu ducha. Puedes usar la manguera para bañarte ahora”. Mientras que un tercero escribió: “Dios mío, ¿por qué parece que podría encender la ducha?”.

Otro dijo: “agradezco mucho que hayas dicho que mide unos 4,5 cm de cuerpo, pero me preguntaba si podrías poner una cinta métrica alrededor de su vientre para medirlo también para nuestra edificación”. Cathy respondió diciendo “claro, no hay problema. Prefiero clavarme alfileres en los ojos”.

Foto: Cathy Cox / Facebook

Las arañas cazadoras son muy comunes en Australia y pueden alcanzar una longitud en sus patas de entre 10 y 12 centímetros.

Si bien no son consideradas peligrosas para los humanos, los expertos sugieren no manipularlas pues, a pesar de que no suelen atacar personas, podrían morder y causar un dolor más profundo que el propio veneno.

