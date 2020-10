Elena Tonon, propietaria de un restaurante en Oderzo, Italia, publicó en Facebook una foto que retrata la angustia de su padre tras conocer que tendrá que cerrar su negocio antes de tiempo debido a la segunda ola de contagios de coronavirus que atraviesa el país europeo.

“Este es mi padre. Un hombre que se hizo de la nada, de la pobreza de una familia de aparceros. Una familia numerosa donde las mujeres dijeron que no tenían hambre solo para dejar comida para sus hijos. Gente humilde”, inicia diciendo el post, que fue publicado la tarde del sábado pasado.

En la imagen, se puede observar a Giuseppe, padre de Elena, quien se sentó en la entrada de su restaurante vistiendo su elegante uniforme, con una mascarilla colgada de la oreja y con la mirada fija en el suelo, como si buscara respuestas ante la incertidumbre que atraviesa el sector hostelero debido a las nuevas restricciones que impuso el gobierno.

“'Beppo' está ahí inmóvil, sentado, pensativo tras descubrir que tenemos que cerrar nuestro negocio a las 6 de la tarde. “Este es el golpe final”, me dijo”, escribe la mujer. “Lo siento, pero no me apunto", agrega. “La gente como yo, la que tiene un poco de sensibilidad, se les rompe el corazón. No somos personas que andan diciendo que el covid no existe, somos personas que siempre hemos tenido una dignidad. Y lo queremos de vuelta. ¡Lo haremos papá!”.

La foto ha superado en algunos días las 25 mil reacciones y se llenó de comentarios de apoyo que intentan animar a Elena y a su padre en esta difícil situación.

Cabe agregar que Italia estará semiabierta de día y cerrada de noche. Los bares y restaurantes tendrán que cerrar a partir de las 6 de la tarde, aunque los domingos y días festivos podrán abrir sus puertas. El gobierno ha cerrado las actividades no indispensables para salvaguardar el trabajo.

