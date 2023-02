Una joven británica que viajaba en avión no dudó en exhibir a un pasajero que, sin reparo alguno, empezó a comerse un costillar de cerdo entero a la barbacoa, con papas fritas y un pan de choclo y huevos.

Lanna Tolland, de Glasgow, Escocia, generó un acalorado debate en las redes sociales luego de compartir la experiencia que tuvo a bordo.

“No hay posibilidad de que el tipo a mi lado se coma un costillar completo en este avión”, escribió la chica, proporcionando evidencia fotográfica del hecho.

Foto: @lannatolland / Twitter

Un acalorado debate

La publicación, realizada vía Twitter, generó opiniones divididas. Mientras que algunos se mostraron sorprendidos por el incidente, otros se pusieron del lado del pasajero asegurando que el sujeto tiene todo el derecho de comer lo que le plazca.

“Ni siquiera me gusta usar mi computadora portátil en el avión en el asiento del medio”, dijo el usuario Daniel Berman. “Basado en el espacio inexistente entre su vientre y la bandeja, diría que este no es el primer costillar completo que se come en un avión”, comentó Janet Davis .”Gente en el aeropuerto, pedimos cafés negros y croissants. Nada más”, tuiteó Emily Lamb.

Muchos, en cambio, criticaron a Lanna por haber expuesto al pasajero: “Me encanta eso para él”; “lo apruebo” o “estás enojada porque no compartió contigo”, escribieron.

“Mi héroe absoluto: si no respetas su poderosa actitud dice más de ti que de él”, concluyó el usuario Mike Walsh.

¿Se puede entrar con comida al avión?

En la página de LATAM Airlines se menciona que los pasajeros si pueden llevar comida, siempre y cuando se guarde en un empaque hermético.

Recuerda que los países tienen diversas restricciones para ciertos alimentos, por lo que te recomendamos averiguar acerca de las condiciones del país al que viajas. Por ejemplo, llamar a las autoridades sanitarias del país a través de su consulado.