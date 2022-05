Cuando un familiar tan cercano fallece, la mayoría de las personas experimentan tristeza y dolor. Incluso, algunas no quieren hablar y comienzan el proceso del duelo; tal y como sucedió con la usuaria Sam (@thatcountryahhblackgirl), quien explicó la renuncia a su trabajo en un video viral de TikTok, luego de afrontar una desagradable situación. El relato ya se viralizó en redes sociales.

Sam tiene 18 años, reside en Estados Unidos y decidió compartir su molestia a través de la plataforma asiática. Según informó La Vanguardia, la mujer mostró la presunta conversación que mantuvo con su jefe llamado “Zak” mediante mensajes de texto.

“Hey, me enteré del fallecimiento de tu madre. Lo siento mucho. No puedo imaginar cómo te sentirás. Hazme saber si necesitas algo, estoy aquí para ti”, señaló el sujeto. Pasaron algunos minutos y @thatcountryahhblackgirl respondió. “Muchas gracias”, señaló.

La incómoda pregunta

Unas horas más tarde, “Zak” nuevamente le escribió a la joven norteamericana. “¿Hey, te sientes lo suficientemente bien como para volver a trabajar hoy, no?”, le preguntó. Ante esta consulta totalmente inesperada, la protagonista no se quedó callada.

Chat entre Sam y su jefe tras la muerte de su padre. (Imagen: / TikTok

“Apenas puedo respirar. ¿Qué clase de pregunta es esa? No voy a volver. Nunca volveré...Diablos, no, no terminé con esto todavía. No te importa nadie excepto este maldito trabajo”, expresó una enfadada Sam.

De inmediato, el caso de @thatcountryahhblackgirl se volvió tendencia y miles de cibernautas apoyaron la decisión de la joven afectada. “Les dije a todos que iba a renunciar. Mi exgerente era muy insensible”, precisó Sam.