La imagen de Paula Dapena sentada de espaldas en el centro del campo de la ciudad deportiva de Abegondo, en La Coruña, rompiendo la fila que formaban sus compañeras durante un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona, antes de un amistoso de su equipo, el Viajes EntreRías Fútbol Femenino, contra el Deportivo Abanca, ha dado la vuelta al mundo.

Ese gesto ha situado a la jugadora de ese club de Pontevedra en el centro de la diana de muchos seguidores del astro argentino y, según relata, ha recibido amenazas de muerte en las redes sociales.

“No lo esperaba”, admite en una entrevista con EFE. Pero tampoco se esconde. Este lunes ha concedido 20 entrevistas. “Está siendo agobiante, pero lo volvería a hacer una y mil veces”, apunta Dapena.

P: Los homenajes a Maradona se venían sucediendo desde su muerte. ¿Cuándo decide hacer ese gesto?

R: El sábado, cuando íbamos a coger el autobús para ir a jugar contra el Deportivo, una compañera de mi equipo me comenta que la Federación Española había acordado un minuto de silencio por Maradona. Yo ya le dije que me negaba rotundamente a hacerlo. Y antes del partido se lo dije a todo el equipo. Creo que nadie me tomó en serio, pero cuando la árbitra nos avisó del minuto del silencio ya se lo dejé claro. Me giré y me senté en el suelo.

P: ¿Por qué toma esa decisión?

R: Tengo mis ideales propias, creo que para ser jugador y buen deportista tienes que tener valores por encima de tu fútbol. Maradona era un maltratador, no nos podemos olvidar de eso. Yo no critico que Maradona se haya drogado. No. Hay muchos futbolistas, cantantes, actores, actrices que lo han hecho, pero ahí se están haciendo daño a sí mismos. En el momento en el que pasas la línea para hacerle daño a otras personas es cuando yo ya no los considero unos referentes.

P: Y la imagen se hizo viral.

R: El domingo por la mañana me levanté con muchos mensajes de apoyo y de cariño. Pero en cuanto la noticia salió de España y llegó a Italia y Sudamérica ya empecé a recibir amenazas, incluso algunas de muerte. Y no sólo yo. Algunas compañeras que me habían mostrado su apoyo en Instagram también fueron amenazadas y acosadas.

P: ¿Has sentido miedo? ¿Lo volverías a hacer?

R: Sí, claro. Una y mil veces más. He hecho capturas para intentar denunciar esas amenazas, pero no me van a callar. Lo he hecho convencida porque tengo mis ideales. No me van a callar.

P:¿Le ha sorprendido todo el ruido mediático que se ha generado tras su gesto?

R: Muchísimo, pensé que todo se iba a quedar entre mis seguidores de Instagram y la comarca de Pontevedra. No pensé que fuera a salir de ahí. Pero la bola fue creciendo.

P: Entiende que Leo Messi, un ídolo y referente para muchos niños y niñas, homenajease el domingo a Maradona durante el partido entre el Barcelona y Osasuna.

R: Respeto todos los homenajes que se le han hecho porque a Maradona se le considera un Dios del fútbol, pero no los comparto. Por desgracia, el fanatismo del fútbol hace que nos olvidemos de todo lo que hay detrás de esa persona.

P: ¿Es el fútbol un deporte machista?

R: Sin duda. Muchísimo. Creo que es el deporte más machista de todos tanto en igualdad entre equipos masculinos y femeninos como en insultos. No lo entiendo. Ahora ya no hay tantos comentarios, pero antes era habitual escuchar: “Vete a fregar”, “Limpia la cocina y deja el balón” o “El fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino”.

P ¿Cómo ha vivido estas últimas horas?

R: Pues la verdad que un poco estresada porque he recibido llamadas a todas las horas, he tenido a periodistas buscando un hueco para hablar conmigo. Y las redes sociales siguen echando humo. De las amenazas intento olvidarme, prefiero centrarme en los mensajes positivos porque son los que me dan fuerza para seguir.

P: ¿Ha recibido muchos?

R: Muchísimos, algunos incluso de famosas. He visto una historia de Leticia Dolera en donde me decía que no estaba sola en esta reivindicación. Y de otras referentes feministas como Laura Redondo, a la que tengo muchísimo cariño porque fue mi profesora en la carrera. Gente de Argentina, México y otros países latinoamericanos también me mostraron su apoyo. Con eso es con lo que me quedo porque creo que abrí los ojos a mucha gente. Espero que esto sirva para que otras den el paso, sean valientes y coherentes con sus ideales.

P ¿Cambiará su vida a partir de ahora?

R: No lo sé, pero muchas madres ya me han dicho que ojalá su hija fuese así, que le gustaría que yo fuese una referente para sus pequeñas.

