"¡Hola! Tengo distrofia muscular y no puedo enderezar mis brazos. ¿Puedes hacerme lucir normal en mi foto de la fiesta de regreso a clases? ¡¡¡Gracias!!!", fue el pedido que recibió de una de sus seguidoras. ¿La respuesta de Fridman? "Aceptar a tu verdadero yo puede ser una batalla constante. El término 'normal' es una técnica de propaganda usada por la sociedad moderna para hacer que nos conformemos con un estándar pre-existente. Si la gente no puede ver más allá de tu condición física, lo más probable es que no merezcan tu atención. Una hermosa jovencita con una sonrisa genuina y hermoso cabello es lo único que veo en esta foto".