Luego de 10 años de esfuerzo, un hombre paraguayo de 30 años cumplió su objetivo de recibirse de enfermero. “Los sueños se cumplen”, dijo Gustavo Barrios, cuya historia generó aplausos entre los usuarios de redes sociales.

El hombre, oriundo del municipio de Acahay, llegó a Asunción con solo una mochila y dos mudas de ropa. Poco le importaban los lujos o las comidades, pues tenía una sola cosa en mente: hacer todo lo posible para convertirse en profesional.

Cuando acabó la secundaria, Gustavo vendía coco y plátanos para ayudar con los gastos en casa. Así, logró juntar algo de dinero y se dirigió a la capital.

“Yo dejé por 10 años la universidad, estudié, pero por la situación económica dejé mucho años. Depsués me puse a trabajar y como yo me recibí de técnico en enfermería y como allá no encontré trabajo, vine a Asunción para trabajar, dormí en el piso muchísimos años, en un depósito que me dieron unos vecinos”, contó el joven en conversación con el medio Extra.

Por aquel entonces, Gustavo solo hablaba guaraní; sin embargo, esto no fue impedimento para alcanzar sus metas ya que, conforme pasó el tiempo, pudo dominar el castellano.

Un sueño cumplido

“Nunca es tarde para estudiar. Las limitaciones económicas no son impedimento para estudiar, los sueños se cumplen”, indicó el recién graduado, cuya meta ahora es poder ejercer su profesión.

“Siempre soñé con vestir traje y birrete, y hoy es un sueño hecho realidad”, escribió el hombre en sus redes sociales.

“Me siento exitoso, orgulloso, feliz y agradecido. Nunca fue un camino fácil para mí, pero lo logré. Para ustedes también papá y mamita que me bendicen desde el cielo”, concluyó.