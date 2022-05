Su nombre es Marta Montana y hace poco descubrió que ‘Hannah Montana’ asistió su fiesta de primera comunión cuando apenas tenía 7 años y hasta le dejó un recuerdo en el libro de firmas. La joven sospecha de algún familiar por el mensaje que le escribió en WhatsApp. Su historia lo publicó en Twitter y no tardó mucho en hacerse viral.

Marta, de 19 años, encontró el libro de firmas de las personas que asistieron a su fiesta de primera comunión y hubo uno que le llamó mucho la atención. Resulta que la artista Hannah Montana fue partícipe de la celebración y hasta le dejó un bonito recuerdo.

“Estuve en tu comunión y no me viste. Lo siento. Con cariño, Hannah Montana”, le escribieron en el libro. Esto obviamente se trató de una broma, pero que en aquel tiempo no lo tomó en serio por su inocencia. La joven sospechó que alguno de sus amigos o familiares se hizo pasar por Miley Cyrus.

Hace 12 años jugaron con mis sentimientos de la manera más cruel 🤡 pic.twitter.com/DRAT8h72CP — marta montana 🐆 (@enelinfierno_) May 23, 2022

Ante ello, Marta decidió preguntar en el grupo familiar que tiene en WhatsApp quién fue el responsable de dicha firma y sospecha de su tía Mari, quien se rió de la publicación. “Así da gusto, una sobrina famosa. ¿Quién sería el que firmó así?”, agregó.

La joven publicó la foto en su Twitter afirmando que hace 12 años jugaron con sus sentimientos de la forma más cruel y se aprovecharon de su inocencia. Como era de esperarse, el ‘tuit’ rápidamente se viralizó en internet y esto se ve reflejado en sus cifras: 245 mil ‘likes’ y 13 mil ‘retweets’.

¿Qué es la Primera Comunión y para qué sirve?

La Primera Comunión es la celebración de la Iglesia Católica donde el niño y la niña participan por primera vez en el Sacramento de la Eucaristía, recibiendo la Comunión. La Sagrada Comunión es la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, donde le recibimos sacramentado bajo las especies del pan y del vino, según Librerias.paulinas.es.

¿Qué se hace en la Primera Comunión?

Las niñas tienen que usar vestido largo blanco, guantes y un tocado de flores con un velo corto. En el caso de los niños, es traje blanco, corbata y guantes, más los ornamentos para ambos: biblia, rosario, vela y crucifijo. La biblia; significa la invitación que se le hace a Cristo para tenerlo junto a él toda su vida, de acuerdo a Medium.com.