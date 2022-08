Después de visitar un restaurante, la mayoría de nosotros utilizamos las redes sociales para contar qué tal fue nuestra experiencia en el lugar. Algunas opiniones son positivas, mientras que otras no. Dentro de este segundo grupo, se encuentra la tuitera Andrea (@AerdnaLov), quien narró el terrible trato que recibió por el personal de un establecimiento. La publicación ya se viralizó en Twitter.

De acuerdo con el relato de la protagonista, ella pidió un jugo de naranja y cuando le entregaron la bebida pensó que se lo habían servido con pulpa; pero, la mujer decidió acercarse y vio algo asqueroso: en realidad eran pequeños gusanos, detalló Cadena Ser.

“Me quiero morir”

“Me he pedido un zumo en un bar, le he pegado un trago y he visto que tenía pulpa, hasta que la pulpa se ha empezado a mover. Me quiero morir ahora mismo”, comenzó diciendo en la publicación junto a las imágenes del zumo y emoticonos de una cara de vómito.

Me he pedido un zumo en un bar, le he pegado un trago y he visto que tenía pulpa, hasta que la pulpa se ha empezado a mover 🤢🤢🤢🤢 Me quiero morir ahora mismo pic.twitter.com/BPU8OaPR98 — Andrea (@AerdnaLov) August 17, 2022

A pesar de esta situación, el recinto intentó cobrarle por el trago. Buenos, así lo confirmó la propia Andrea: “También ha sido gracioso que me lo pretendían cobrar, he sido yo quien ha revisado la cuenta y les ha dicho que me lo quitasen”.

Explotaron las redes

El hilo de la internauta @AerdnaLov sacudió la plataforma del pájaro azul y acumuló más de 50 mil ‘me gusta’. Por si fuera poco, también desató todo tipo de comentarios. “Ese sí que hay que beberlo rápido para que no se escapen las proteínas”, indicó un usuario.

Los gusanos no salen porque las naranjas estén en mal estado, es una plaga que se ocasiona durante el cultivo del naranjo y habitualmente no es perceptible hasta que no abres la naranja. Deberían de haber mirado el zumo antes? Sí, pero creo que es un error que se puede arreglar+ — Moonx (@loreguleree) August 17, 2022

En cambio, otra persona causó furor al afirmar que “siempre recomiendo no tomar zumos de naranja en bares, he dado desayunos muchos años, con la mítica zumera, me tiraba una hora limpiándola, cada rinconcito, con esmero, a diario, les aseguro que poca gente era como yo. No digo más”.

Síguenos en nuestras redes sociales: