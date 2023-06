Hoy te voy a hablar sobre Shirley Méndez Alderete, una joven originaria de Xicotepec, que es un municipio de Puebla (México). Ella causó impacto en Instagram (su cuenta es @shulaska) por haber difundido fotos virales de su graduación de la universidad, ceremonia a la que asistió vestida como Drag Queen.

De acuerdo a su publicación, ella estudió leyes en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Luego de varios años de esfuerzos, se recibió de abogada y agradeció a todas las personas que siempre le brindaron su apoyo.

Pero lo que más llamó la atención fueron las fotos donde se aprecia su vestuario y maquillaje, ya que lució como una Drag Queen en compañía de sus familiares y amigos en la ceremonia que se realizó en el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la BUAP.

En esta imagen se aprecia a Shirley Méndez Alderete vestida como Drag Queen. (Foto: @shulaska / Instagram)

“En una cabeza llena de miedos no hay lugar para los sueños. Licenciada abogada, notaria y actuaria Shulaska”, escribió como descripción de su publicación realizada en Instagram. “Me faltaron fotos de muchas personas, pero no tengo celular para tomarlas, jajaja. Igual abrazo mucho a las personas que nos acompañaron a lo largo de estos cinco años, y también a aquellas que me apoyaron directa o indirectamente. Desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias”, agregó.

En esta imagen se aprecia a Shirley Méndez Alderete en compañía de sus seres queridos. (Foto: @shulaska / Instagram)

Debido a que estuvo vestida como Drag Queen en el día de su graduación, Shirley recibió muchos comentarios positivos, sobre todo de mujeres que pertenecen a la comunidad LGBT+, quienes la felicitaron por haber acabado la universidad y por tener valentía para lucir así.

¿Dónde se ubica exactamente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)?

Si quieres saber la dirección exacta de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), te informo que es la siguiente: 4 Sur #104 Col. Centro C. P. 72000 Puebla de Zaragoza, Puebla, México.

