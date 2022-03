Una pareja se escapó el último fin de semana a la Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, para respirar otros aires y recargarse de buenas vibras; sin embargo, durante su viaje fueron testigos de una supuesta actividad paranormal en el hotel que se hospedaron. El joven le tomó una foto a su novia de espaldas y días después de su publicación se dieron con la sorpresa que un presunto fantasma los miraba a lo lejos. Su caso se volvió viral en las redes sociales y es tendencia en Argentina.

Lo que debió ser una bonita postal para el recuerdo con el paisaje de la Villa de fondo, al final terminó siendo una experiencia ‘sobrenatural’, según reveló el propio novio a través de su cuenta en Twitter (@TalleresYNadaMas), donde compartió las imágenes del supuesto fantasma dentro de la instalaciones del hotel en el que se hospedaron.

“El fin de semana pasado, nos fuimos a un hotel con mi novia en Carlos Paz, muy lindo. El día domingo le saqué una foto por la tarde con su celular, hasta ahí todo normal. Ella lo subió a Instagram y cinco días después un chabón le comenta: ‘¿el fantasma que está en la pileta techada salía también?’”, escribió.

Tras mirar fijamente la foto notaron una sombra negra y decidieron llamar al hotel para que se fijaran en las cámaras, a lo que respondieron que se trataba de una huésped y no había nada extraño. Sin embargo, la pareja se mostró firme en su postura y reafirmaron que se trataría de un supuesto fantasma en la piscina que los miraba a lo lejos, mientras el joven le tomaba una foto a su novia de espaldas en el jacuzzi.

El finde semana pasado nos fuimos a un hotel con mi novia en Carlos paz, muy lindo. El día domingo le saqué una foto por la tarde con su celular, hasta ahí todo normal. Ella la subió a Instagram 5 días después y un chabon le comenta+ pic.twitter.com/iQs7Og8yO3 — ★TalleresYNadaMas★ (@agusTdacol7) March 29, 2022

Tras hacerse viral su caso en Twitter y recibir comentarios un poco ‘subidos de tono’, el muchacho dejó en claro ciertos puntos: que no gana nada editando una foto, no cree en fantasmas y la foto es real. “Conté lo que pasó. No soy youtuber, instagramer, ni twittero. Nadie los obliga a creer, solo conté lo sucedido”, finalizó.

¿Por qué algunas personas creen en fantasmas y otros entes?

Según el portal Deusto.es, apoyándose en investigadores de renombre, “las personas que creen en los fantasmas surge como resultado de un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo de interés para este tema es la ilusión causal. La ilusión causal consiste en la percepción ilusoria de una relación de causa-efecto allí donde solo existen coincidencias”, se lee.