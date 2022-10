La tuitera Agus (@lefossi_) quiso sorprender a su novio con un lindo gesto para fortalecer la relación. Sin embargo, las cosas se salieron de de control y descubrió que él estaba ‘sacando los pies del plato’. La argentina contó todos los detalles a través de las redes sociales y, en poco tiempo, el escándalo se convirtió viral.

“Qué triste que tu vida solo se base en salir de joda y no tener proyectos o intención de progresar en un futuro”, escribió Agus en Twitter antes de contar la desagradable experiencia que le tocó vivir al enterarse del engaño.

“No fue una buena idea”

Según relató Agus, su chico “se fue a trabajar” y ella pensó “voy a hacerle una sorpresa, voy a limpiarle la casa”. En medio de la limpieza, la joven de esta increíble historia encontró el paquete de un preservativo abierto y unos aritos dentro del cajón.

“Conmigo no se cuida y yo no uso esos aritos”, le confesó la muchacha a una amiga mediante WhatsApp. Furiosa por la situación, @lefossi_ decidió escribirle a su novio: “Te estaba ordenando todo, jaja. No fue buena idea pero bueno, ¿las sábanas te dejo las mismas y después las cambias?”.

Segundos después, el hombre respondió: “Las cambio, amor. Va sácalas y después pongo otro. ¿Por qué no fue buena idea?”. Frente a esta consulta, Agus no dio vueltas. “Porque guardé mis cosas en tu cajón y hay un forro usado y aritos, que no son míos. Y la otra vez cuando sacaste el tabaco no estaba eso pero bueno, jaja”, indicó.

Si bien el hombre intentó cambiar de tema, Agus volvió a lanzar una bomba: “Cuando sacaste el tabaco no estaban”. De inmediato, el muchacho, aparentemente indignado, cambió de actitud. “Te estoy diciendo que sí, estaban en el fondo. Ya pensás cualquiera”, contestó el sujeto acorralado.

Cansada por el comportamiento de su pareja, Agus trató de calmarlo y cerró la discusión: “Habla bien. A mí háblame bien porque nadie te dijo nada malo ni te ataqué ni nada”.

Ante la enorme repercusión que tuvo el caso, los usuarios le preguntaron a la protagonista sobre el final de la historia y observaron que la chica borró las capturas de la conversación. “Lo perdonó”, aseguraron algunos internautas.

