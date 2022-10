Probablemente mudarse representa un desafío, pues supone acoplar toda nuestra rutina a un nuevo lugar. En medio de este proceso arduo y tedioso, ocurren situaciones que provocan varios ‘dolores de cabeza’. Bueno, eso lo comprobó la tuitera Melissa (@melissa7vb), quien explicó en las redes sociales cómo la recibió el vecindario tras ingresar a un inmueble ubicado en el municipito español de Zamora.

“Me acabo de mudar y mis vecinos prometen”, escribió Melissa en su publicación, ahora viral. En el post podemos apreciar que uno de los vecinos decidió dejarle un cartel en la puerta para quejarse de la mudanza.

Calurosa bienvenida

Según informó La Vanguardia, la protagonista de esta historia colocó algunas de sus pertenencias en un espacio común durante unas horas. “Al dueño de esta pertenencias: esto no es un guardamuebles. No se puede ni acceder a los buzones. Haga usted el favor de no volver a dejar tanta cosa. Lo deja en su casa o en otro lugar pero no aquí”, decía el contundente mensaje.

Respuesta de la inquilina

Ante esta queja, Melissa no se quedó callada y respondió con otra nota: “Al dueño de estas palabras. Evidentemente, no hemos dejado ahí nuestras cosas por gusto. Hay una cosa que se llama ‘empatía’ y otra que se llama ‘mudanza’. Sentimos que carezca de la primera y no comprenda la segunda”.

Me acabo de mudar y mis vecinos prometen: pic.twitter.com/OOnrrWzFCD — Mel🌎🌩🌧🎗🔻 (@melissa7vb) October 5, 2022

En ese sentido, la mujer mencionó que “también sentimos que no haya podido acceder a su buzón durante casi 24 horas completas que es lo que hemos tardado en quitar las cosas. Ha tenido que ser difícil de llevar. Un saludo y gracias por la bienvenida”.

Frente a la avalancha de comentarios que provocó su tuit, @melissa7vb aclaró que “las cosas estaban en un hueco de la escalera que no se usa para nada” y no imposibilitaban el acceso a los buzones.

El problema es que no han dado la cara, no de que piso es, así que ahora cada vez que me cruzo con alguien estoy en tensión... 😂 — Mel🌎🌩🌧🎗🔻 (@melissa7vb) October 7, 2022

“El problema es que no han dado la cara, no sé qué piso es, así que ahora cada vez que me cruzo con alguien estoy en tensión”, precisó Melissa.

