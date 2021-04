Las rupturas de pareja suelen conllevar dolor, frustración y dependencia emocional, más aún si hay terceros involucrados como hijos o mascotas en común. Si bien algunos logran superar el impasse apelando al diálogo, otros adoptan una postura pasivo-agresiva como el caso de unos exnovios en España que desataron una pelea al estilo del drama Kramer vs. Kramer (1979) por la tenencia de un perro en un hecho se hizo viral y alborotó las redes sociales.

Se trata de un hecho ocurrido en Valencia del que hizo eco el pasado 15 de abril en Twitter la cuenta @ceciarmy, especializada en crear y difundir contenido viral en la popular plataforma de microblogging, que compartió las fotos que un seguidor le envió de una historia de desamor contada a través de unos carteles pegados en las calles en los que, al parecer, se reportaba la “desaparición” de un perro .

En el primer afiche publicado por @ceciarmy se lee en letras rojas la frase “SE BUSCA” y aparece la fotografía de un can de pelaje blanco que responde al nombre de Vega. “Lleva dos días desaparecido por la zona del Campanar (Valencia). Muy noble y bueno, no muerde, posiblemente esté desorientado o perdido, eso en caso de que mi ex no se lo haya llevado, lo cual no tengo pruebas”, escribió su autora.

Un seguidor me ha enviado una pelea de exnovios a raíz de la desaparición de un perro. Surrealista pic.twitter.com/2iHz2YWk2W — ceciarmy (@ceciarmy) April 15, 2021

Posteriormente, la mujer hace un pedido a quienes vean a la mascota acompañada de “un chico de unos 27 años, estatura mediana y moreno”, que la contacten urgentemente. “Es mi ex y se lo habrá llevado sin mi consentimiento”, agregó la persona que se presentaba como propietaria de la mascota, advirtiendo que más que una desaparición, podría tratarse de un presunto secuestro perpetrado por su expareja.

Lo curioso es que, ni corto ni perezoso, el otro protagonista de la historia no tardó en responder del mismo modo y pegó un afiche muy similar al de su expareja, pero con el título “NO SE BUSCA”. “Teresa, el perro también era mío y tengo derecho a estar con él. Tú me pusiste los cuernos y me engañaste en la cara. Espero que tengas muchas fotos suyas porque no lo vas a volver a ver”, escribió a continuación.

“Para de buscarlo y alarmar a la gente. Alberto”, finaliza la respuesta del exnovio, con la que más de uno ya pudo sacar sus conclusiones al conocer las dos versiones de esta singular historia . Si bien se desconoce si tuvo un final feliz (al menos para la mascota ), la publicación se convirtió en un éxito en Twitter , acumulando a la fecha más 27.000 ‘Me Gusta’ y 4.200 ‘retuits’, además de haber sido replicado por medios como 20minutos.es.

TE PUEDE INTERESAR