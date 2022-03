Un tuit no tardó en hacerse viral y continúa generando numerosas interacciones. La usuaria @NessMayonessa se las ingenió y acudió a las redes sociales para solicitar ayudar. Según detalló la joven de España, el bar de su padre afronta una crisis económica y necesita el apoyo de su clientela. Al parecer, la publicación ya dio sus frutos y aquí te contamos todos los detalles.

En estos dos años de pandemia, la hostelería ha sido uno de los sectores más golpeados. Si bien la vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha y algunas restricciones ya no están vigentes, lo cierto es que los cambios en el consumo que provocó la crisis sanitaria aún perduran.

En ese sentido, Vanessa Alexandra Sousa (@NessMayonessa), hija del propietario del bar Lecker & Lecker de Zaragoza, decidió utilizar su cuenta de Twitter y pidió ayudar para salvar el negocio familiar. “Urgente!! Soy la hija del dueño de un bar/restaurante alemán de Zaragoza en Puerta del Carmen, pleno centro”, indicó.

Urgente!! Soy la hija del dueño de un bar/restaurante alemán de Zaragoza en Puerta del Carmen, pleno centro. Necesitaríamos a gente más joven por aquí y un poquito de ayuda para movilizarlo. Con esto del COVID está siendo complicado. Si me ayudáis os lo agradezco mil. Gracias! 🖤 pic.twitter.com/xJ89AQ8Bat — Nevermind. (@NessMayonessa) March 16, 2022

De acuerdo a la publicación de @NessMayonessa, el mencionado restaurante “necesita gente más joven por aquí y un poquito de ayuda para movilizarlo. Con esto del COVID está siendo complicado. Si me ayudáis os lo agradezco mil. Gracias!”.

El gran impacto en redes sociales

En poco tiempo, el tuit de Vanessa Alexandra se hizo tendencia y acumuló más de 4 mil ‘retweets’. Por si fuera poco, nuevos clientes y dueño de otros negocios de Zaragoza llegaron al establecimiento para que reflote.

“Se ha visto a más gente y algunos han comentado que habían venido por el tuit. Una persona incluso ha subido una foto tomándose un café. Me ha hecho mucha ilusión porque no me esperaba esta respuesta”, confesó Vanessa al Periódico de Aragón.

¿Cómo ser viral en las redes sociales?