Los ánimos no son los mejores en Madrid luego de que Kylian Mbappé haya decidido renovar su contrato con el París Saint-Germain hasta el 2025. Los hinchas del Real estaban ilusionados con su fichaje y la letal dupla que iba a formar con Karim Benzema. Sin embargo, esto finalmente no se dio y la respuesta de los fanáticos ‘merengues’ no se hizo esperar. Le dejaron un peculiar mensaje en una furgoneta y la foto es viral en redes sociales.

El Pilar, conocido comúnmente con el nombre de barrio del Pilar, está situado en el noroeste de la ciudad de Madrid (España) y pertenece al distrito de Fuencarral-El Pardo. El número de habitantes asciende a 52.358 y es catalogado como uno de los barrios con mayor densidad de población de Europa, así lo precisa Wikipedia.

El barrio del Pilar es conocido por lo mencionado líneas más arriba y también porque en dicha localidad se registró una foto que se volvió viral en Twitter. ¿Qué tipo de postal? Un grupo de fanáticos del Real Madrid atentó contra una furgoneta y dejó un peculiar mensaje al delantero del PSG.

A mi me da algo esta semana eh pic.twitter.com/hlr4uQi2fK — NB (@NBoomshakalaka) May 24, 2022

“Mbappé + Putin= mentirosos”, es el mensaje que se lee en la furgoneta. Los fanáticos ‘merengues’ pusieron en la misma línea de mentiroso a Mbappé con Vladimir Putin, quien le declaró la guerra a Ucrania y dijo en más de una ocasión que no lo iba a hacer.

Dicho mensaje, el cual fue publicado por el usuario @NBoomshakalaka, rápidamente se viralizó en las redes sociales y generó todo tipo de comentarios. Todo hace indicar que los hinchas del Madrid no perdonarán a Mbappé por jugar con sus sentimientos y, sobre todo, los intereses del club.

