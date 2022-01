Una emotiva publicación conmocionó las redes sociales hasta el punto de convertirse viral. Después de confirmarse la trágica muerte de su padre, Sebastián Astoreca, quien reside en Argentina, escribió una emotiva carta dedicada a su progenitor. Más de un cibernauta no pudo contener las lágrimas ante su contenido.

Se llamaba Oscar Astoreca, trabaja como jefe de división de Seguridad Viral y vivía en Buenos Aires. Desafortunadamente, perdió la vida este sábado en un accidente de tránsito, cuando conducía una camioneta, que terminó volcando.

La dolorosa carta de despedida de un hijo

Como era de esperarse, la sorpresiva partida de Oscar provocó un tremendo vacío entre sus familiares. Por ello, Sebastián Astoreca, uno de sus cuatro hijos del funcionario argentino, le dedicó algunas palabras en su cuenta de Facebook.

“¿Qué loco no? Como cambia todo de un momento a otro. Inconscientemente uno se prepara para este momento, o eso creo, pero la verdad es que no caigo que a la mañana te vi sin saber qué iba a ser la última vez”, se lee en el inicio del conmovedor mensaje.

Asimismo, Sebastián describió cómo se sintió cuando recibió la noticia de la muerte de su papá. “Pasé por muchos sentimientos muy fuertes, pero el que más me chocó fue una gran tristeza por el hecho de que te hayas ido y que te quedaron muchas cosas por arreglar y me da pena saber que no llegaste a hacerlas”, contó.

En ese sentido, el muchacho precisó que siempre lo recordará “como el gran padre que fuiste”. “Ya no hay más que hacer más que aprender y seguir adelante. Gracias por todo lo que me enseñaste. Te amo pa, saludos a los abuelos”, concluyó.