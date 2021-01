A través de las redes sociales, María Fernanda Echeverry ha dado a conocer el drama que vivió tras un viaje en avión: le devolvieron a su mascota sin vida, luego de que la obligaran a llevarlo en la bodega. El hecho se dio durante un vuelo que cubría la ruta Puerto Asís-Cali, en Colombia.

Según explica la joven, el pasado 13 de enero se disponía a viajar junto a Homero, su perro, pero cuando llegó al aeropuerto, la aerolínea EasyFly le dijo que no podía llevar al can consigo por políticas del vuelo. “Compré el ticket aclarando que viajaba única y exclusivamente con mi perrito, llego al aeropuerto donde me manifiestan que no puedo viajar con él, jamás nos separábamos, siempre viajaba conmigo las horas que fuese necesario y por políticas de la empresa me hicieron cambiar el modo de viaje de mi mascota”, detalló.

Para solucionar el inconveniente, le propusieron llevar a Homero en una valija-jaula que iría en la bodega del avión. A María no le quedó de otra que aceptar.

El perro, entonces, viajó en la bodega en un guacal para caninos, pero cuando llegaron a su destino, la chica se enteró de la peor noticia: su fiel compañero había perdido la vida durante el vuelo.

“Lamentablemente al llegar a mi destino me encuentro con que mi mascota había fallecido, cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante, estaba debajo de todas las maletas sin vida, no lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para poder respirar”, escribió María en su cuenta de Instagram.

“En ese instante supe que mi bebé no había sido fijado adecuadamente y puesto en un lugar donde pudiera llegar a salvo, es más ni siquiera me dieron explicaciones de su muerte, simplemente me lo entregaron como cualquier objeto más, evadiendo cualquier tipo de responsabilidad”, agregó.

La respuesta de la aerolínea

Tras el hecho, la empresa emitió un comunicado lamentando lo sucedido: “El respeto y el cuidado de los animales es una prioridad para Easyfly. En el caso de Homero, no se presentó la documentación requerida para su transporte en la cabina, que incluye certificado médico de apoyo emocional y carnet de vacunas, en razón a lo cual la compañía ofreció a la pasajera, dueña de Homero, la opción de transportarlo en la bodega del avión en un guacal, como procede en estos casos, de acuerdo con la normatividad vigente. En este sentido y previa autorización de la dueña así se transportó”, señalaron.

Agregaron que, “como transportadores desconocemos las condiciones de salud con las que los animales abordan las aeronaves, así como las condiciones especiales físicas, emocionales, de temperatura o presión que el animal puede soportar durante el viaje, por lo que son sus dueños las personas idóneas para determinar si, previo cumplimiento de las normas aeronáuticas, los animales pueden o no viajar”.

Agregaron que expresaron sus condolencias a la dueña de Homero y que reforzarán los protocolos de las preguntas para que los dueños puedan determinar si, en el caso de un viaje en bodega, la raza y las condiciones del animal cumplen con lo necesario para el transporte de este.