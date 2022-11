Toni Marco reside en Sevilla (España) y es el nieto de la historia que te contaremos a continuación. Esta persona usó su cuenta de Twitter (@Toni_Marco) para revelar la reacción de su abuela al descubrir que él tiene novio. Antes de profundizar con los detalles de lo sucedido, debemos recalcar que el comportamiento de la mujer de la tercera edad ha conmovido a muchos usuarios.

Toni, debido a que es feliz con su novio, no tuvo problema en colocar una instantánea con él como imagen de perfil en WhatsApp, la cual llegó a ser vista por su abuela, quien no dudó en iniciar una conversación con su nieto por eso.

Como ella no sabía quién era la persona que acompañaba a Toni en la instantánea, le preguntó con quién estaba, según la foto viral difundida en Twitter. Ante esa interrogante, el muchacho le respondió: “Con mi novio abuela. Llevamos casi cinco años juntos. No te enfades”.

A los minutos, la señora le contestó: “No me extraña ni me enfado. Me lo figuraba hace tiempo. Llámame cuando quieras. Besos. Sé feliz”. Eventualmente, ambos se dijeron que se querían y todo se mantuvo bien entre los dos.

Varios usuarios, además de conmoverse por la reacción que tuvo la abuela, le pidieron a Toni que vaya a visitarla. El nieto, en otros tuits, indicó que la mujer de la tercera edad vive en una residencia desde hace unos meses (antes vivía con la madre de él) y no siempre tiene consigo su teléfono. “Le escribo a menudo y le llamo cuando se puede hablar”, aclaró. “Que no le tengo abandonada vaya, solo que ese tema en concreto no se lo había comentado”, añadió.

Los abuelos, aquellas personas capaces de dejar huella en el alma y en el corazón

En la página web de eresmama.com hay una nota dedicada a cómo los abuelos dejan huellas en el alma y en el corazón. Ahí se aclara que estas personas de la tercera edad “tienen la capacidad de ver todo lo bueno de sus nietos”. Para ellos, “esos niños, que alegran su vida, son los mejores del mundo y no tienen defectos”.

Los abuelos son capaces de demostrar el amor que sienten por sus nietos de muchas formas. “Cada pequeño detalle es el reflejo del cariño más inmenso y la admiración que despiertan en ellos las criaturas”, se lee en la mencionada nota.

Ellos brindan un “trato paciente, permisivo y comprensivo” que los padres “no suelen darle a los pequeños”. Debido a todo lo indicado en estos últimos párrafos, los abuelos, siempre según la citada fuente, “son capaces de dejar una marca emocional imborrable en el alma y en el corazón de sus nietos”.

