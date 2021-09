Hay muchas personas que consideran que hacer bromas relacionadas al físico de una persona es aceptable, sin tomar en cuenta que muchas veces las palabras que se usan hacen sentir mal a la gente. Precisamente, el youtuber José Carrasco recibió un comentario desafortunado por parte de un usuario. Resulta que el internauta se metió con su peso en el día de su cumpleaños y el influencer no tardó en responderle. El hecho se volvió viral en varias redes sociales.

El youtuber, que reside en San Pedro del Pinatar (España), hace poco celebró su cumpleaños número 23. Exactamente el 26 de septiembre del presente año, decidió compartir una imagen suya en su cuenta personal de Twitter (@JoseCarrasco_98), donde se le ve contento en compañía de su tarta.

Un usuario, al ver la mencionada imagen, optó por citar dicha publicación. “Yo no quisiera ser la silla”, escribió. Ello en relación al peso del youtuber que se encontraba sentado en la instantánea. A raíz de dicho accionar, el influencer tomó captura del comentario y luego respondió.

“Suelo tener bastante sentido del humor con estas cosas, nadie querría ser la silla, pero joder, hasta en el cumpleaños, no sé. Ni la tarta me la he comido yo solo, ni estoy celebrando que peso 23 toneladas, por si acaso lo especifico”, escribió el youtuber.

“En fin. Empezando bien el lunes”, agregó en aquel tuit publicado el 27 de septiembre. Su respuesta rápidamente se volvió viral en Twitter y otras redes sociales. Muchos internautas no dudaron en apoyarlo y recalcaron que nadie debería hacer bromas de mal gusto.

