De la amistad al amor no siempre hay un solo paso, pero muchas personas se niegan a aceptarlo. Eso fue lo que pasó con un joven argentino, quien le mandó chocolates y una dedicatoria de amor a una chica. Ella, sin embargo, lo mandó a la ‘friendzone’ y el caso se hizo viral en las redes sociales.

La usuaria de Twitter @maquialifraco se encargó de hacer público el caso, luego de ver una historia en Instagram que le llamó la atención. “Una conocida subió esto a su storie y el ‘te amo AMIGO’ me dolió hasta a mí”, tuiteó y subió una captura de la evidencia.

En la imagen compartida por Mariana, la conocida de la usuaria de Twitter, se aprecia un chocolate y una llamativa dedicatoria por parte de su compañero de trabajo. “¡Para vos, mi amor! No me acordaba si te gustaba el chocolate, pero si te amo y te extraño”, había escrito el joven llamado Mati.

Además de compartir la imagen con el chocolate y la dedicatoria, Mariana tuvo el gesto de escribir un mensaje en su red social: “Me mandan chocolate desde la otra sucursal en mi trabajo. Te amo, amigo”.

La última frase provocó que Mati sea enviado a la conocida “friendzone”, tal como resalta Crónica.

Una conocida subió ésto a su storie y el “te amo AMIGO” me dolió hasta a mi. pic.twitter.com/ksuUruTvFq — Macarena (@maquialifraco) May 28, 2022

Publicación se hizo viral y usuarios dieron consejos

El tuit, publicado el último viernes, se viralizó y superó los 96 mil ‘me gusta’. Además, los usuarios aprovecharon la ocasión para dar consejos en torno a sus experiencias.

“Cuando una mina te detalla el ‘amigo’ no sólo es porque no quiere nada con vos, sino también porque se dio cuenta que vos sí”, escribió un usuario.

“Yo lo uso también cuando me incomoda un poco algo. Tengo un amigo que yo lo veo como amigo solamente, pero él se me declaró varias veces, pero si no nos atrae o lo vemos de otra manera es una forma de poner límites. Hacerles acordar que son tus amigos”, comentó otra usuaria.

Horas después, la misma protagonista de la historia, apareció en Twitter para confirmar que solo lo ve al joven Mati como su amigo.

LPM SOY FAMOSA EN TWITTER. LLEGÓ MI MOMENTO.

Y si chicos somos amigos posta ♥️ https://t.co/jVvZ1qZbXL — 𝑴𝒂𝒓𝒖 🦋 (@MaaruCeleste) May 28, 2022

¿Qué es la ‘friendzone’?

‘Friendzone’ es un término inglés muy conocido popularmente como zona de amigos y, de acuerdo al sitio Que Significado, se “refiere a una relación interpersonal en la que sólo una de las dos tiene tendencia a enamorarse, no así la otra”. “En este tipo de relaciones interpersonales, cuando se establece una zona de amistad es muy difícil que se genere una relación que vaya más allá de ese sentimiento”, indica.