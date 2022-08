No todas las personas toleran el ruido. Precisamente, una mujer, aparentemente de Estados Unidos, informó en Reddit que se vio obligada a escribirle a su vecino para que baje el volumen de la música que escuchaba. Tras hacer ello, pasó lo peor. En las redes sociales, se habla bastante sobre lo ocurrido.

La chica, cuyo usuario en la mencionada plataforma es extra_brisket, informó en una publicación que el vecino de su apartamento puso música a todo volumen, lo que ocasionó que ella y su perro se incomodaran.

“Después de llamar a su puerta entreabierta de ocho a 10 veces, no pudieron oírme (así de fuerte es)”, recalcó la mujer. A raíz de ello, la mujer se vio obligada a escribirle una nota. “Hola. No me importa la música, pero por favor baje el bajo. La vibración asusta a mi mascota y yo trabajo”, comenzó diciéndole.

En esta imagen se aprecia la nota que la mujer le escribió a su vecino para que baje el volumen de la música. (Foto: extra_brisket / Reddit)

“Intenté llamar a su puerta varias veces, pero no podía oírme, así que te dejo esta nota. Gracias”, indicó después la mujer en la pequeña carta. Desafortunadamente para ella, luego de haber deslizado la nota debajo de la puerta de su vecino, este subió el volumen de la música.

“¿Qué debo hacer?”, consultó la chica en su publicación de Reddit. The Mirror informó que muchos usuarios, además de elogiar la forma en que ella afrontó la situación, le aconsejaron que presentara una queja.

¿Qué significa “viral”?

La Real Academia Española informa que es dicho de un mensaje o de un contenido que se difunde con gran rapidez en las redes sociales a través de Internet.

¿Qué se necesita para crear un contenido viral?

El contenido viral tiene que ver con el impacto. Esto se llama “cartografía cultural”, según Dao Nguyen, editor de BuzzFeed. Cuando BuzzFeed, maestro de la viralidad, crea contenido, no se enfoca en el tema o formato (un video de un gato, publicaciones de lista, un cuestionario, etc.), recalca blog.uvirtual.org.

Síguenos en nuestras redes sociales: