Los médicos, normalmente, son conocidos por ser personas cuyos escritos son inentendibles. Es por esa razón que la doctora Lissa Castillo, que es de Honduras, ha impactado bastante en Twitter. Y es que demostró que tiene buena caligrafía, a diferencia de muchos colegas suyos.

La profesional de la salud se convirtió en el centro de atención en la red social luego de usar su cuenta personal (@lissacastilloo) para compartir una foto viral de una receta médica, la cual escribió con su puño y letra.

“Colega: ‘Doctora, mucho escribe usted’. El paciente: ‘Así cómo no entenderle las indicaciones. Gracias, doctora’. Yo sintiéndome bien”, colocó como descripción de la imagen. Muchos usuarios, al ver la instantánea, destacaron de inmediato que la escritura de Lissa Castillo es clara y legible.

Mira aquí la foto viral

En esta imagen se aprecia la receta médica que publicó la doctora. (Foto: @lissacastilloo / Twitter)

También aplaudieron el hecho de que especificaba muy bien para qué servía cada cosa que recetaba. Sobre eso, la doctora comentó: “Es bueno que el paciente sepa la finalidad por la cual se le indica un medicamento”.

Pero eso no es todo, ya que después un usuario aseguró sentir envidia por su letra y ella no dudó en responderle: “Aún habemos uno que otro por ahí que escribe bonito siendo médico”. Más adelante, a otro internauta, recalcó lo siguiente: “Siempre digo que no importa si es o no bonita la letra, pero por lo menos que sea entendible”. Muchas personas desean coincidir con más profesionales de salud como ella.

Síguenos en nuestras redes sociales: