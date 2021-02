Una joven de Mendoza, Argentina, ha llamado fuertemente la atención en Facebook y en otras redes sociales por ser albañil. Nos referimos a Verónica Ibarra, la mujer que rompe los estereotipos. Su historia, que se volvió viral, te la contaremos en esta nota.

En diálogo con Los Andes, de acuerdo a una nota publicada el 30 de diciembre de 2020, Verónica contó que hace poco más de 5 años ella tomó la decisión de meterse de lleno al rubro de la construcción, motiva por la necesidad de un trabajo estable y de autonomía. Antes se dedicaba a la gastronomía.

“Me senté un día y me lo replanteé. Me dije ´yo estoy totalmente capacitada para hacer esto´ y me mandé”, sostuvo, según la citada fuente. “Me capacité por mis propios medios. Me gusta que mis trabajos se destaquen por el profesionalismo y la prolijidad. Tengo mucho cuidado con los detalles, que es lo que más requiere el trabajo de cerámica, por ejemplo”, añadió.

La mujer recordó que en un comienzo todo fue muy complicado para ella. “Los hombres no llamaban ni para pedir presupuesto y las mujeres, que por ahí dependían de la decisión de sus parejas, no se animaban”, señaló.

Trabajo realizado:rompimiento Y nivelación de suelo para desagüe y hormigón. Luego colocación de baldosa en cal. Otro cliente satisfecho y feliz! no dudes más! Llámame! 2612535241 Publicado por VERO Servicios Generales en Domingo, 29 de septiembre de 2019

Pero gracias a su excelente trabajo, Verónica fue ganando clientes que llegaban por recomendación de otras personas. Ella, a través de su página de Facebook, VERO Servicios Generales, realiza publicaciones de cómo van quedando sus trabajos.

Con el pasar del tiempo, ha encontrado a otras colegas y, cuando es necesario, laboran juntas. “Una de las chicas con las que trabajo es gasista matriculada y otra electricista matriculada cuando hace falta, las llamo. Es un trabajo bien hecho”, aseveró.

Pero su principal compañera es su pareja, con quien próximamente se casará. “Con el tema de la pandemia se aceleraron las cosas. Estamos juntas hace seis años y ella viene de familia de albañiles, así que conoce bien el trabajo. Nos apoyamos mutuamente”, manifestó. La historia de Verónica Ibarra no deja de ser comentada en Facebook y en otras redes sociales.