El pasado miércoles 17 de febrero, y bajo estrictas medidas de seguridad, unos 370 mil alumnos de Buenos Aires (Argentina) volvieron a la escuela luego de un año sin clases presenciales. Para ello, se ha implementado un protocolo que obliga a los estudiantes a usar mascarillas en todo momento, a mantener la distancia entre los pupitres y se ha decidido que los recreos sean escalonados, entre otras cosas.

Ese mismo día, los chicos volvieron a las labores escolares acostumbradas y, entre la emoción por el regreso a la escuela, llamó la atención el trabajo de un alumno de primaria. Se trata del dibujo de un pequeño que no dudó en expresar su emoción cuando le preguntaron cómo se sentía por haber vuelto al colegio.

Junto al dibujo de unos niños que juegan en un columpio, el menor escribió: “¿Cómo me siento? Bien. Extrañaba el recreo. Me gustaría nunca irme de clases”. Sus palabras conmovieron a su maestra que no dudó en calificar el trabajo de “hermoso”.

El dibujo se viralizó a través de las redes sociales, visibilizando, además, la necesidad de algunos niños que prefieren aprender en la escuela y no en casa.