Saeed es un alumno palestino que al parecer reside en Estados Unidos. Él, en estos momentos, es el centro de atención para muchos usuarios de Twitter luego que compartiera una foto viral del mensaje que le envió a un profesor que escribió mal su nombre.

El estudiante, según la publicación que realizó en su cuenta de la mencionada red social (@SaeedDiCaprio), se animó a mandarle un correo electrónico al docente porque no soportó que él se equivocara tres veces a la hora de escribir su nombre, a pesar de que tener la ortografía correcta frente a él.

“Hola profesor, en lo que respecta al trabajo, haré eso. Sin embargo, solo quería preguntarle por qué escribe mal mi nombre con cada correo electrónico cuando está en la pantalla”, escribió Saeed, de acuerdo a la foto viral que publicó.

En esta imagen se aprecia el mensaje que el alumno envió a un profesor que escribió mal su nombre. (Foto: @SaeedDiCaprio / Twitter)

“Simplemente me resulta desagradable cómo escribes correctamente ‘Aktiengesellschaft’ en el mismo correo electrónico donde escribes mal mi nombre que está claramente escrito en la pantalla. Saludos cordiales, Saeed (no Saed, Seead o Sadd)”, añadió.

No ha recibido respuesta por parte de su profesor

Pero ahí no quedó todo, pues Saeed después compartió un tuit donde recalcó que “tres faltas de ortografía diferentes es una locura”. Además, en otro sostuvo que no recibió respuesta por parte de su profesor. La imagen que difundió no deja de generar reacciones en los usuarios, quienes en su mayoría lamentan lo que tiene que vivir el estudiante.

